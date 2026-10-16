Real Betis vs. Barcelona: horario en Guatemala y dónde ver el partido de la jornada 9 de La Liga

Fútbol Internacional

Real Betis vs. Barcelona: horario en Guatemala y dónde ver el partido de la jornada 9 de La Liga

Real Betis y Barcelona protagonizan uno de los partidos más atractivos de la novena jornada de La Liga, con los azulgranas defendiendo su invicto en Sevilla.

|

time-clock

El Real Betis recibe este sábado al Barcelona en un atractivo duelo de LaLiga.(Foto Prensa Libre: EFE).

El Real Betis recibe este sábado al Barcelona en un atractivo duelo de LaLiga.(Foto Prensa Libre: EFE).

El FC Barcelona visitará este sábado 17 de octubre al Real Betis en el estadio La Cartuja de Sevilla, en un encuentro correspondiente a la novena jornada de La Liga española. El conjunto dirigido por Hansi Flick buscará prolongar su buen inicio de temporada y consolidarse en el liderato del campeonato.

Los azulgranas llegan al compromiso con una racha destacada. El Barcelona ha ganado sus ocho partidos de liga y mantiene un paso perfecto, además de acumular 11 victorias consecutivas, incluidos sus encuentros de la Liga de Campeones de la Uefa.

Asimismo, el equipo catalán registra un promedio cercano a cuatro goles por partido, una cifra que refleja su buen momento ofensivo.

Para este encuentro, Flick recupera a dos jugadores importantes. El neerlandés Frenkie de Jong recibió el alta médica después de superar una lesión de rodilla que sufrió mientras estaba concentrado con su selección nacional. Por su parte, el brasileño Raphinha regresa a la convocatoria tras perderse los últimos dos compromisos debido a molestias musculares.

LECTURAS RELACIONADAS

BARCELONA, 10/10/2026.- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, durante el partido de LaLiga EA Sports que FC Barcelona y Getafe CF han disputado este sábado en el Camp Nou. EFE/Alejandro García

¿Qué dijo Hansi Flick sobre el regreso de Raphinha y Frenkie de Jong al Barcelona?

chevron-right
MADRID, 20/09/2026.- El delantero brasilero del Real Madrid Vinícius Júnior calienta antes del partido de LaLiga entre Atlético de Madrid y Real Madrid celebrado este domingo en el del estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. EFE/ Sergio Pérez

¿Jugará Vinícius Júnior contra el Barcelona tras el recurso del Real Madrid?

chevron-right

El Betis afrontará el encuentro con el objetivo de convertirse en el primer equipo que consiga frenar al líder en el campeonato. Los verdiblancos buscarán aprovechar su condición de locales para conseguir un resultado positivo frente a uno de los equipos más destacados de la temporada.

Día, hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Barcelona y Real Betis se disputará este sábado 17 de octubre, a las 10.30 horas de Guatemala, en el estadio La Cartuja de Sevilla, España. El partido podrá verse a través de ViX Premium y Sky Sports. Además, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro mediante el seguimiento en vivo de DataFactory en Prensa Libre.

El conjunto azulgrana intentará ampliar su racha de victorias y mantener su paso perfecto en La Liga, mientras que el Betis buscará dar la sorpresa ante su afición y poner fin al invicto del equipo dirigido por Hansi Flick.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Barcelona Futbol Internacional La Liga Real Betis 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM