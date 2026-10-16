Real Betis vs. Barcelona: horario en Guatemala y dónde ver el partido de la jornada 9 de La Liga

El FC Barcelona visitará este sábado 17 de octubre al Real Betis en el estadio La Cartuja de Sevilla, en un encuentro correspondiente a la novena jornada de La Liga española. El conjunto dirigido por Hansi Flick buscará prolongar su buen inicio de temporada y consolidarse en el liderato del campeonato.

Los azulgranas llegan al compromiso con una racha destacada. El Barcelona ha ganado sus ocho partidos de liga y mantiene un paso perfecto, además de acumular 11 victorias consecutivas, incluidos sus encuentros de la Liga de Campeones de la Uefa.

Asimismo, el equipo catalán registra un promedio cercano a cuatro goles por partido, una cifra que refleja su buen momento ofensivo.

Para este encuentro, Flick recupera a dos jugadores importantes. El neerlandés Frenkie de Jong recibió el alta médica después de superar una lesión de rodilla que sufrió mientras estaba concentrado con su selección nacional. Por su parte, el brasileño Raphinha regresa a la convocatoria tras perderse los últimos dos compromisos debido a molestias musculares.

El Betis afrontará el encuentro con el objetivo de convertirse en el primer equipo que consiga frenar al líder en el campeonato. Los verdiblancos buscarán aprovechar su condición de locales para conseguir un resultado positivo frente a uno de los equipos más destacados de la temporada.

Día, hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Barcelona y Real Betis se disputará este sábado 17 de octubre, a las 10.30 horas de Guatemala, en el estadio La Cartuja de Sevilla, España. El partido podrá verse a través de ViX Premium y Sky Sports. Además, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro mediante el seguimiento en vivo de DataFactory en Prensa Libre.

El conjunto azulgrana intentará ampliar su racha de victorias y mantener su paso perfecto en La Liga, mientras que el Betis buscará dar la sorpresa ante su afición y poner fin al invicto del equipo dirigido por Hansi Flick.