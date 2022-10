Real Madrid 1-1 Girona: el penalti del empate, gol anulado a Rodrygo y la expulsión de Toni Kroos

El veterano uruguayo de 36 años Cristhian Stuani permitió al recién ascendido Girona dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu, al transformar un penal en el minuto 80. La pena máxima había sido decretada por el árbitro tras una revisión en el VAR, por una mano de Marco Asensio.

🔴 The small contingent of Girona fans tucked away in the upper echelons of the Bernabéu certainly enjoyed Stuani’s equaliser. #LLL

🇪🇸🧡⚽️ pic.twitter.com/lfOiMzZRZZ

— La Liga Lowdown 🧡🇪🇸⚽️ (@LaLigaLowdown) October 30, 2022