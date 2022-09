Real Madrid 2-1 Betis: Tchouameni juega su primer gran partido en el Bernabéu y hace olvidar a Casemiro

Al joven francés solo le faltó coronar su gran actuación futbolística con un gol, pero el arquero del Betis, el portugués Rui Silva, evitó la celebración madridista con una monumental atajada luego de un potente cabezazo de Tchouameni tras elevarse por encima de todos los defensas del equipo verdiblanco.

Fue así de buena la colaboración del exjugador del Mónaco (Francia) con su equipo que LaLiga lo nombró como el ‘MVP’ del partido (el jugador más valioso). Según los datos finales del encuentro, Tchouameni tuvo un 89% de precisión de pases, ganó 16 duelos, creo un pase clave, ganó 14 posesiones e interceptó en once ocasiones.

Modric and Tchouameni. This is football. pic.twitter.com/dbSLAyyIsK

— TC (@totalcristiano) September 3, 2022