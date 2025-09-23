Real Madrid busca mantener su paso perfecto en La Liga frente al Levante; sigue aquí el en vivo del encuentro

Este martes, el Real Madrid se enfrentará al Levante por la jornada 6 de La Liga, en un duelo que promete emociones. El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega como líder del campeonato, tras sumar cinco victorias en sus primeras cinco presentaciones. El equipo blanco ha mostrado solidez en todas sus líneas, y ahora buscará extender su racha ganadora ante un rival que intentará sorprender en su estadio.

Uno de los grandes protagonistas de este inicio de temporada ha sido el astro francés Kylian Mbappé, quien ha anotado cinco goles en cinco partidos, consolidándose como el referente ofensivo del club merengue.

Para este compromiso, Xabi Alonso podrá contar nuevamente con su defensa titular, Dean Huijsen, quien regresa a la convocatoria tras estar ausente contra el Espanyol por suspensión. Además, el técnico espera darle minutos a Bellingham y Camavinga.