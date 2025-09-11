Real Madrid buscará conservar su invicto ante Real Sociedad

Así llegan Real Sociedad y Real Madrid
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga
Real Sociedad busca levantarse de su derrota ante Real Oviedo en el Carlos Tartiere.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
En la jornada anterior, Real Madrid derrotó 2-1 a Mallorca. Sin derrotas, el conjunto visitante sigue cosechando victorias en los últimos 2 encuentros. En ellos, marcó 6 goles y sufrió 1 en contra.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de mayo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Real Madrid lo ganó por 2 a 0.
El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (3 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Athletic Bilbao
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|3
|Villarreal
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|4
|Barcelona
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|16
|Real Sociedad
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
Próximos partidos de Real Sociedad en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 5: vs Betis: 19 de septiembre – 13:00 horas
- Fecha 6: vs Mallorca: 24 de septiembre – 13:30 horas
- Fecha 7: vs Barcelona: 28 de septiembre – 13:00 horas
- Fecha 8: vs Rayo Vallecano: 5 de octubre – 10:30 horas
- Fecha 9: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 5: vs Espanyol: 20 de septiembre – 08:15 horas
- Fecha 6: vs Levante: 23 de septiembre – 13:30 horas
- Fecha 7: vs Atlético de Madrid: 27 de septiembre – 08:15 horas
- Fecha 8: vs Villarreal: 4 de octubre – 13:00 horas
- Fecha 9: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Sociedad y Real Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
- Colombia y Perú: 09:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
- Venezuela: 10:15 horas