Real Madrid celebró una victoria 2-0 sobre Espanyol

En el partido válido por la fecha 5, los Merengues anotaron por duplicado y se quedaron con el triunfo ante los Espanyolistas. Éder Militão marcó el gol que llevó a Real Madrid a la victoria en el minuto 21 de la primera mitad. Kylian Mbappé aumentó la ventaja con la segunda anotación al minuto 1 de la segunda etapa.

Vinicius Júnior estuvo cerca de aumentar la diferencia en el minuto 65 del segundo tiempo, pero su disparo pegó en uno de los palos.

El desempeño Kylian Mbappé lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Real Madrid mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 8 veces al arco contrario y acertar 33 pases correctos.

La presencia defensiva Éder Militão fue notable en el partido. El defensa de Real Madrid fue importante al convertir 1 gol y robar 2 balones.

El DT de Real Madrid, Xabier Alonso Olano, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Thibaut Courtois en el arco; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Éder Militão y Álvaro Carreras en la línea defensiva; Franco Mastantuono, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Vinicius Júnior en el medio; y Gonzalo García y Kylian Mbappé en el ataque.

Por su parte, el conjunto de José González Álvarez salió con una disposición táctica 4-3-3 con Marko Dmitrovic bajo los tres palos; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en defensa; Pol Lozano, Urko Gonzalez y Edu Expósito en la mitad de cancha; y Tyrhys Dolan, Roberto Fernández y Javi Puado en la delantera.

Juan Martínez Munuera fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Santiago Bernabéu.

En la próxima fecha, los Merengues visitarán a Levante y los Espanyolistas jugarán de local frente a Valencia.

De esta manera el local está puntero en el campeonato con 15 puntos, mientras que la visita, con 10, queda en el tercer lugar.

Cambios en Real Madrid

60′ 2T – Salió Gonzalo García por Arda Güler

76′ 2T – Salieron Vinicius Júnior por Rodrygo, Franco Mastantuono por Brahim Díaz y Javi Puado por Kike García

88′ 2T – Salieron Kylian Mbappé por Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni por Eduardo Camavinga

Amonestados en Real Madrid:

36′ 1T Aurélien Tchouaméni (Conducta antideportiva) y 29′ 2T Franco Mastantuono (Conducta antideportiva)

Cambios en Espanyol