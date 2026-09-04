Real Madrid define su lista para la Champions y deja fuera a un jugador del primer equipo

El Real Madrid envió a la Uefa sus listas A y B para disputar la fase de liga de la Champions League. Entre los inscritos no aparece el francés Ferland Mendy, actualmente lesionado, mientras que sí fue incluido Sergio Martínez, reciente fichaje procedente del Racing de Santander.

Sergio Martínez ocupa precisamente el lugar de Mendy en la lista A, destinada a los futbolistas del primer equipo y que tiene un límite de 25 jugadores.

Para formar parte de la lista B, la normativa de la Uefa establece que los jugadores deben haber nacido a partir del 1 de enero del 2005 y, desde que cumplieron 15 años, haber pertenecido al club que los inscribe durante “un período ininterrumpido de dos años, o durante un total de tres años consecutivos con un máximo de un año de cesión en un club de la misma federación”.

Sergio Martínez no cumple con este último requisito, ya que fue fichado por el Real Madrid el pasado 31 de agosto procedente del Racing de Santander. Por esa razón, tuvo que ser incluido en la lista A y ocupó una de las plazas disponibles tras la ausencia de Mendy.

El lateral francés ha perdido protagonismo debido a las lesiones sufridas durante las últimas temporadas. Además, el Real Madrid cuenta con Marc Cucurella y Álvaro Carreras para cubrir el lateral izquierdo.

La intención inicial del club era que Sergio Martínez se incorporara al Real Madrid Castilla y se integrara progresivamente a los entrenamientos del primer equipo bajo las órdenes de José Mourinho. Sin embargo, el centrocampista ya completó dos sesiones con la plantilla principal y forma parte de la convocatoria para el partido de este viernes contra el Betis.

En la nómina para la Champions League aparecen los demás integrantes del primer equipo. Thiago Pitarch fue inscrito en la lista B, debido a que las 25 plazas de la A están ocupadas.

Quien quedó fuera fue el extremo Alexis Ciria, debido a la misma normativa que impidió que Sergio Martínez fuera registrado en la lista B.

Ciria llegó al Real Madrid procedente del Sevilla en enero del 2026 y ha trabajado con el primer equipo desde la pretemporada. Incluso apareció en las tres primeras convocatorias de Mourinho en LaLiga, pero finalmente se quedó sin un lugar para disputar la Champions League.

En la lista B aparecen ocho canteranos: Jesús Fortea, Joan Martínez y Mario Rivas, defensas; Thiago Pitarch, Jorge Cestero, Diego Villalba y Gabriel Valero, centrocampistas; y Daniel Yáñez, delantero.

El Real Madrid debutará en la fase de liga de la Champions League el próximo martes contra el Inter de Milán. Para ese encuentro, Mourinho tendrá tres bajas por suspensión: Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva, expulsados en sus últimos partidos de la temporada anterior.