Real Madrid gana 3-1 a Villarreal con doblete de Vinicius Júnior

En el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga. los Merengues superaron 3-1 a el Submarino amarillo, con doblete de Vinicius Júnior. Vinicius Júnior exhibió su habilidad goleadora con un disparo y un penal, respectivamente, en los minutos 1′ y 23′ del segundo tiempo. El gol restante de Real Madrid estuvo a cargo de Kylian Mbappé (35′ 2T), tras una jugada que desarmó al portero rival. Por su parte, Villarreal tuvo la oportunidad de vencer la valla contraria después de un remate ejecutado al minuto 27 del segundo tiempo por Georges Mikautadze.Vinicius Júnior se ganó los aplausos con su brillante definición al minuto del segundo tiempo. Kylian Mbappé sirvió un centro y el volante pateó el balón al fondo de la red.

Vinicius Júnior tuvo una gran actuación. El volante de Real Madrid anotó 2 goles, realizó 63 pases correctos y se animó a patear 5 veces.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Kylian Mbappé. El atacante de Real Madrid brilló al convertir 1 gol, patear 3 veces y dar 49 pases correctos.

El DT de Real Madrid, Xabier Alonso Olano, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Thibaut Courtois en el arco; Federico Valverde, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la línea defensiva; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Franco Mastantuono, Arda Güler y Vinicius Júnior en el medio; y Kylian Mbappé en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Marcelino García Toral salió con una disposición táctica 4-4-2 con Arnau Tenas bajo los tres palos; Álvaro Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga y Sergi Cardona en defensa; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Thomas Partey y Pape Gueye en la mitad de cancha; y Tani Oluwaseyi y Alberto Moleiro en la delantera.

Guillermo Cuadra Fernández fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada los Merengues enfrentarán de visitante a Getafe, mientras que el Submarino amarillo jugará de local frente a Betis.

De esta manera el local está puntero en el campeonato con 21 puntos, mientras que la visita, con 16, queda en el tercer lugar.

Cambios en Real Madrid

63′ 2T – Salieron Arda Güler por Jude Bellingham y Dani Ceballos por Eduardo Camavinga

74′ 2T – Salió Franco Mastantuono por Brahim Díaz

82′ 2T – Salió Kylian Mbappé por Rodrygo

Amonestados en Real Madrid:

32′ 1T Aurélien Tchouaméni (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 45′ 1T Franco Mastantuono

Cambios en Villarreal

45′ 2T – Salieron Alberto Moleiro por Georges Mikautadze y Tajon Buchanan por Nicolas Pépé

73′ 2T – Salió Pape Gueye por Alfonso Pedraza

83′ 2T – Salió Tani Oluwaseyi por Adrià Altimira

85′ 2T – Salió Santi Comesaña por Dani Parejo

Amonestados en Villarreal:

11′ 1T Sergi Cardona (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 20′ 1T Álvaro Mouriño (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 22′ 2T Pape Gueye (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Villarreal: