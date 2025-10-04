Real Madrid gana 3-1 a Villarreal con doblete de Vinicius Júnior

Vinicius Júnior tuvo una gran actuación. El volante de Real Madrid anotó 2 goles, realizó 63 pases correctos y se animó a patear 5 veces.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Kylian Mbappé. El atacante de Real Madrid brilló al convertir 1 gol, patear 3 veces y dar 49 pases correctos.
El DT de Real Madrid, Xabier Alonso Olano, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Thibaut Courtois en el arco; Federico Valverde, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la línea defensiva; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Franco Mastantuono, Arda Güler y Vinicius Júnior en el medio; y Kylian Mbappé en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Marcelino García Toral salió con una disposición táctica 4-4-2 con Arnau Tenas bajo los tres palos; Álvaro Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga y Sergi Cardona en defensa; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Thomas Partey y Pape Gueye en la mitad de cancha; y Tani Oluwaseyi y Alberto Moleiro en la delantera.
Guillermo Cuadra Fernández fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada los Merengues enfrentarán de visitante a Getafe, mientras que el Submarino amarillo jugará de local frente a Betis.
De esta manera el local está puntero en el campeonato con 21 puntos, mientras que la visita, con 16, queda en el tercer lugar.
Cambios en Real Madrid
- 63′ 2T – Salieron Arda Güler por Jude Bellingham y Dani Ceballos por Eduardo Camavinga
- 74′ 2T – Salió Franco Mastantuono por Brahim Díaz
- 82′ 2T – Salió Kylian Mbappé por Rodrygo
Amonestados en Real Madrid:
- 32′ 1T Aurélien Tchouaméni (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 45′ 1T Franco Mastantuono
Cambios en Villarreal
- 45′ 2T – Salieron Alberto Moleiro por Georges Mikautadze y Tajon Buchanan por Nicolas Pépé
- 73′ 2T – Salió Pape Gueye por Alfonso Pedraza
- 83′ 2T – Salió Tani Oluwaseyi por Adrià Altimira
- 85′ 2T – Salió Santi Comesaña por Dani Parejo
Amonestados en Villarreal:
- 11′ 1T Sergi Cardona (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 20′ 1T Álvaro Mouriño (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 22′ 2T Pape Gueye (Insultar o desaprobar al árbitro)
Expulsado en Villarreal:
- 31′ 2T Álvaro Mouriño (Roja por doble amarilla)