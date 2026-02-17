Real Madrid ganó 1-0 y se llevó el duelo de ida

Vinicius Júnior se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Real Madrid mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 6 veces al arco contrario y acertar 29 pases correctos.
Otro jugador importante en el partido fue Arda Güler. El mediocampista de Real Madrid acertó 55 pases correctos, quitó 3 pelotas y remató al arco 4 veces.
El director técnico de Benfica, José dos Santos Mourinho Félix, planteó una estrategia 4-5-1 con Anatoliy Trubin en el arco; Amar Dedic, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi y Samuel Dahl en la línea defensiva; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro, Gianluca Prestianni, Rafa Silva y Andreas Schjelderup en el medio; y Vangelis Pavlidis en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Álvaro Árbeloa se pararon con un esquema 4-4-2 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en defensa; Federico Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga en la mitad de cancha; y Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica fue François Letexier.
Con una ventaja en el juego de ida, los Merengues buscarán conseguir un cupo a Octavos de Final cuando se enfrenten nuevamente ante Benfica el próximo miércoles 25 de febrero.
Cambios en Benfica
- 73′ 2T – Salieron Rafa Silva por Richard Rios y Andreas Schjelderup por Georgiy Sudakov
- 79′ 2T – Salió Fredrik Aursnes por Lopes Cabral
- 80′ 2T – Salió Gianluca Prestianni por Dodi Lukebakio
Amonestados en Benfica:
- 32′ 2T Gianluca Prestianni (Simular una infracción), 39′ 2T José Mourinho (Insultar o desaprobar al árbitro) y 46′ 2T Georgiy Sudakov (Conducta antideportiva)
Expulsado en Benfica:
- 39′ 2T José Mourinho (Roja por doble amarilla)
Cambios en Real Madrid
- 85′ 2T – Salió Arda Güler por Brahim Díaz
- 93′ 2T – Salió Eduardo Camavinga por Thiago Pitarch
- 98′ 2T – Salió Álvaro Carreras por Dani Carvajal
Amonestados en Real Madrid:
- 7′ 2T Vinicius Júnior (Discutir con un rival) y 41′ 2T Kylian Mbappé (Insultar o desaprobar al árbitro)