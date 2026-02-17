Real Madrid ganó 1-0 y se llevó el duelo de ida

Un solitario gol les bastó a los Merengues para ganar 1-0 a Benfica en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica, durante la llave 3 de la Champions. Vinicius Júnior fue el encargado de convertir para los Merengues, en el minuto 4 del segundo tiempo.

Vinicius Júnior se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Real Madrid mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 6 veces al arco contrario y acertar 29 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Arda Güler. El mediocampista de Real Madrid acertó 55 pases correctos, quitó 3 pelotas y remató al arco 4 veces.

El director técnico de Benfica, José dos Santos Mourinho Félix, planteó una estrategia 4-5-1 con Anatoliy Trubin en el arco; Amar Dedic, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi y Samuel Dahl en la línea defensiva; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro, Gianluca Prestianni, Rafa Silva y Andreas Schjelderup en el medio; y Vangelis Pavlidis en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Álvaro Árbeloa se pararon con un esquema 4-4-2 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en defensa; Federico Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga en la mitad de cancha; y Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica fue François Letexier.

Con una ventaja en el juego de ida, los Merengues buscarán conseguir un cupo a Octavos de Final cuando se enfrenten nuevamente ante Benfica el próximo miércoles 25 de febrero.

Cambios en Benfica

73′ 2T – Salieron Rafa Silva por Richard Rios y Andreas Schjelderup por Georgiy Sudakov

79′ 2T – Salió Fredrik Aursnes por Lopes Cabral

80′ 2T – Salió Gianluca Prestianni por Dodi Lukebakio

Amonestados en Benfica:

32′ 2T Gianluca Prestianni (Simular una infracción), 39′ 2T José Mourinho (Insultar o desaprobar al árbitro) y 46′ 2T Georgiy Sudakov (Conducta antideportiva)

Expulsado en Benfica:

39′ 2T José Mourinho (Roja por doble amarilla)

Cambios en Real Madrid

85′ 2T – Salió Arda Güler por Brahim Díaz

93′ 2T – Salió Eduardo Camavinga por Thiago Pitarch

98′ 2T – Salió Álvaro Carreras por Dani Carvajal

Amonestados en Real Madrid: