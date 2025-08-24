Real Madrid golea 3-0 a Real Oviedo y Kylian Mbappé firma doblete

Real Madrid golea 3-0 a Real Oviedo y Kylian Mbappé firma doblete

Todo lo que dejó el duelo entre Real Oviedo y Real Madrid: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Liga.

El delantero Kylian Mbappé firmó dos de los 3 goles que los Merengues les endosó a Real Oviedo, durante la fecha 2 de la Liga. Kylian Mbappé aportó su talento a una destacada actuación en equipo al convertir de jugada ( 36′ 1T y 37′ 2T ). Vinicius Júnior añadió su toque al marcador en el minuto 47 de la segunda etapa, redondeando una jornada triunfal después de una jugada.Kylian Mbappé se ganó los aplausos con su brillante definición a los 36 minutos del primer tiempo. Arda Güler sirvió un centro y el delantero pateó el balón al fondo de la red.

Real Oviedo contó con una chance de gol que estuvo a poco de terminar en igualdad, pero el remate de Kwasi Sibo terminó impactando en el palo.

Kylian Mbappé tuvo una gran actuación. El atacante de Real Madrid brilló al convertir 2 goles, patear 7 veces y dar 27 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Arda Güler. El volante de Real Madrid realizó 57 pases correctos, robó 3 balones y se animó a patear 2 veces.

El DT de Real Oviedo, Veljko Paunovic, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Aarón Escandell en el arco; Oier Luengo, David Costas, Dani Calvo y Rahim Alhassane en la línea defensiva; Kwasi Sibo, Leander Dendoncker, Nacho Vidal, Luka Ilic y Ilyas Chaira en el medio; y Salomón Rondón en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Xabier Alonso Olano salió con una disposición táctica 4-4-2 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en defensa; Franco Mastantuono, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler en la mitad de cancha; y Rodrygo y Kylian Mbappé en la delantera.

Ricardo de Burgos Bengoetxea fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Real Oviedo enfrentará de local a Real Sociedad, mientras que los Merengues jugarán de local frente a Mallorca.

De esta manera el local está en el décimo noveno puesto en el campeonato sin puntos, mientras que la visita, con 6, queda en el tercer lugar.

Cambios en Real Oviedo
  • 45′ 2T – Salió Oier Luengo por Haissem Hassan
  • 71′ 2T – Salieron Luka Ilic por Ovie Ejaria y Salomón Rondón por Federico Viñas
  • 78′ 2T – Salió Ilyas Chaira por Josip Brekalo
  • 89′ 2T – Salió Leander Dendoncker por Santiago Cazorla
Amonestados en Real Oviedo:
  • 20′ 2T Luka Ilic (Conducta antideportiva) y 26′ 2T Dani Calvo (Conducta antideportiva)

Cambios en Real Madrid
  • 62′ 2T – Salieron Franco Mastantuono por Brahim Díaz y Rodrygo por Vinicius Júnior
  • 73′ 2T – Salió Arda Güler por Gonzalo García
  • 86′ 2T – Salieron Dani Carvajal por Trent Alexander-Arnold y Kylian Mbappé por Dani Ceballos
Amonestado en Real Madrid:
  • 34′ 2T Vinicius Júnior (Simular una infracción)

