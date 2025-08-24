Real Madrid golea 3-0 a Real Oviedo y Kylian Mbappé firma doblete

Real Oviedo contó con una chance de gol que estuvo a poco de terminar en igualdad, pero el remate de Kwasi Sibo terminó impactando en el palo.
Kylian Mbappé tuvo una gran actuación. El atacante de Real Madrid brilló al convertir 2 goles, patear 7 veces y dar 27 pases correctos.
También tuvo buen desempeño Arda Güler. El volante de Real Madrid realizó 57 pases correctos, robó 3 balones y se animó a patear 2 veces.
El DT de Real Oviedo, Veljko Paunovic, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Aarón Escandell en el arco; Oier Luengo, David Costas, Dani Calvo y Rahim Alhassane en la línea defensiva; Kwasi Sibo, Leander Dendoncker, Nacho Vidal, Luka Ilic y Ilyas Chaira en el medio; y Salomón Rondón en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Xabier Alonso Olano salió con una disposición táctica 4-4-2 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en defensa; Franco Mastantuono, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler en la mitad de cancha; y Rodrygo y Kylian Mbappé en la delantera.
Ricardo de Burgos Bengoetxea fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada Real Oviedo enfrentará de local a Real Sociedad, mientras que los Merengues jugarán de local frente a Mallorca.
De esta manera el local está en el décimo noveno puesto en el campeonato sin puntos, mientras que la visita, con 6, queda en el tercer lugar.
Cambios en Real Oviedo
- 45′ 2T – Salió Oier Luengo por Haissem Hassan
- 71′ 2T – Salieron Luka Ilic por Ovie Ejaria y Salomón Rondón por Federico Viñas
- 78′ 2T – Salió Ilyas Chaira por Josip Brekalo
- 89′ 2T – Salió Leander Dendoncker por Santiago Cazorla
Amonestados en Real Oviedo:
- 20′ 2T Luka Ilic (Conducta antideportiva) y 26′ 2T Dani Calvo (Conducta antideportiva)
Cambios en Real Madrid
- 62′ 2T – Salieron Franco Mastantuono por Brahim Díaz y Rodrygo por Vinicius Júnior
- 73′ 2T – Salió Arda Güler por Gonzalo García
- 86′ 2T – Salieron Dani Carvajal por Trent Alexander-Arnold y Kylian Mbappé por Dani Ceballos
Amonestado en Real Madrid:
- 34′ 2T Vinicius Júnior (Simular una infracción)