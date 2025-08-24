Real Madrid golea 3-0 a Real Oviedo y Kylian Mbappé firma doblete

El delantero Kylian Mbappé firmó dos de los 3 goles que los Merengues les endosó a Real Oviedo, durante la fecha 2 de la Liga. Kylian Mbappé aportó su talento a una destacada actuación en equipo al convertir de jugada ( 36′ 1T y 37′ 2T ). Vinicius Júnior añadió su toque al marcador en el minuto 47 de la segunda etapa, redondeando una jornada triunfal después de una jugada.Kylian Mbappé se ganó los aplausos con su brillante definición a los 36 minutos del primer tiempo. Arda Güler sirvió un centro y el delantero pateó el balón al fondo de la red.

Real Oviedo contó con una chance de gol que estuvo a poco de terminar en igualdad, pero el remate de Kwasi Sibo terminó impactando en el palo.

Kylian Mbappé tuvo una gran actuación. El atacante de Real Madrid brilló al convertir 2 goles, patear 7 veces y dar 27 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Arda Güler. El volante de Real Madrid realizó 57 pases correctos, robó 3 balones y se animó a patear 2 veces.

El DT de Real Oviedo, Veljko Paunovic, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Aarón Escandell en el arco; Oier Luengo, David Costas, Dani Calvo y Rahim Alhassane en la línea defensiva; Kwasi Sibo, Leander Dendoncker, Nacho Vidal, Luka Ilic y Ilyas Chaira en el medio; y Salomón Rondón en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Xabier Alonso Olano salió con una disposición táctica 4-4-2 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en defensa; Franco Mastantuono, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler en la mitad de cancha; y Rodrygo y Kylian Mbappé en la delantera.

Ricardo de Burgos Bengoetxea fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Real Oviedo enfrentará de local a Real Sociedad, mientras que los Merengues jugarán de local frente a Mallorca.

De esta manera el local está en el décimo noveno puesto en el campeonato sin puntos, mientras que la visita, con 6, queda en el tercer lugar.

Cambios en Real Oviedo

45′ 2T – Salió Oier Luengo por Haissem Hassan

71′ 2T – Salieron Luka Ilic por Ovie Ejaria y Salomón Rondón por Federico Viñas

78′ 2T – Salió Ilyas Chaira por Josip Brekalo

89′ 2T – Salió Leander Dendoncker por Santiago Cazorla

Amonestados en Real Oviedo:

20′ 2T Luka Ilic (Conducta antideportiva) y 26′ 2T Dani Calvo (Conducta antideportiva)

Cambios en Real Madrid

62′ 2T – Salieron Franco Mastantuono por Brahim Díaz y Rodrygo por Vinicius Júnior

73′ 2T – Salió Arda Güler por Gonzalo García

86′ 2T – Salieron Dani Carvajal por Trent Alexander-Arnold y Kylian Mbappé por Dani Ceballos

Amonestado en Real Madrid: