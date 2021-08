Real Madrid hace oficial contratación de Eduardo Camavinga y Barcelona el traspaso de Ilaix Moriba al RB Leipzig

Para lograrlo, según la prensa española, el cuadro colchonero debería desembolsar al menos 50 millones de euros. Sin embargo, esto sigue siendo hasta ahora un rumor. Lo que no es especulación son los traspasos que han hecho los dos equipos más ganadores de España.

El Real Madrid, en un comunicado, confirmó lo que el lunes 30 de agosto se había adelantado. El traspaso del seleccionado francés Eduardo Camavinga, de 18 años.

“El Real Madrid C. F. y el Stade Rennais F. C. han acordado el traspaso del jugador Eduardo Camavinga, que queda vinculado al club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2027”, publicó el cuadro merengue en su sitio web.

La operación, según las notas publicadas, fue de más de 30 millones de euros. Camavinga nació en un campamento de refugiados en Angola después de la huida de sus padres por una guerra en Congo. Luego fue nacionalizado francés, donde jugaba para el Stade Rennais y la Selección Nacional.

El FC Barcelona y el RB Leipzig acordaron el traspaso del jugador Ilaix Moriba por 16 millones de euros, más 6 millones de euros en variables, según explicaron en un comunicado ofical.

Además, dice el texto del cuadro blaugrana, se reserva el 10% de una futura venta del jugador que durante la época de Ronald Koeman debutó.

“Ilaix Moriba llegó al FC Barcelona en 2010, con edad de benjamín. Desde entonces, el centrocampista fue quemando etapas. De hecho, la temporada pasada, bajo las órdenes de Ronald Koeman, Ilaix tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo azulgrana con 18 años recién hecho, en un partido de Copa contra el Cornellà”, cita el club en su informe oficial.

Añaden: “Desde aquel día, Ilaix disfrutó de continuidad y disputó 18 partidos con el primer equipo: 14 en la Liga, 3 en la Copa del Rey y 1 en la Champions League. Ilaix deja el Club después de haber conseguido un título, la Copa del Rey; un gol, el que hizo contra Osasuna; y dos asistencias, ambas en la Liga”.

La salida del jugador del Barsa se dio en medio de algunas divergencias con el entrenador holandés que criticó la actitud de Ilaix y su familia.

❗ Acuerdo con el RB Leipzig para el traspaso de @IlaixMK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2021

“Su situación es horrible porque tiene 18 años y no está jugando. Mi consejo es queel dinero no es lo más importante, es jugar partidos. Ese fue mi mensaje. Pero el jugador, con su gente, decidieron diferente. Estoy decepcionado por eso, porque creo que para alguien de 18 años el dinero no debe ser lo más importante”, explicó antes de jugar contra el Athletic Bilbao el 21 de agosto pasado.