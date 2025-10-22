Real Madrid le ganó 1-0 a Juventus

Con la mínima ventaja de un gol, los Merengues se llevaron el triunfo ante Juventus en el partido disputado por la fecha 3 de la Champions. Fue Jude Bellingham quien selló el destino del encuentro al anotar el único gol en el minuto 11 del segundo tiempo.

Después de una jugada individual sobre la izquierda, el delantero remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol.

Cuando iban 56 minutos del segundo tiempo, el remate del volante Vinicius Júnior pegó en el palo del arco rival y Real Madrid se quedó con las ganas de festejar.

La figura del partido fue Jude Bellingham. El delantero de Real Madrid mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 52 pases correctos.

Brahim Díaz también jugó un buen partido. El volante de Real Madrid efectuó 43 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 5 disparos.

El estratega de Real Madrid, Xabier Alonso Olano, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Thibaut Courtois en el arco; Federico Valverde, Éder Militão, Raúl Asencio y Álvaro Carreras en la línea defensiva; Brahim Díaz, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Vinicius Júnior en el medio; y Jude Bellingham y Kylian Mbappé en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Igor Tudor salieron al campo de juego con un esquema 3-4-3 con Michele Di Gregorio bajo los tres palos; Federico Gatti, Daniele Rugani y Lloyd Kelly en defensa; Pierre Kalulu, Khéphren Thuram, Weston McKennie y Andrea Cambiaso en la mitad de cancha; y Teun Koopmeiners, Dusan Vlahovic y Kenan Yildiz en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Santiago Bernabéu fue Slavko Vincic.

Para la siguiente fecha, los Merengues actuarán de visitante frente a Liverpool, mientras que Juventus recibirá a Sporting Lisboa.

Cambios en Real Madrid

73′ 2T – Salió Arda Güler por Eduardo Camavinga

83′ 2T – Salieron Vinicius Júnior por Fran García y Brahim Díaz por Franco Mastantuono

87′ 2T – Salieron Raúl Asencio por Gonzalo García y Andrea Cambiaso por Filip Kostic

Amonestado en Real Madrid:

16′ 2T Brahim Díaz (Conducta antideportiva)

Cambios en Juventus