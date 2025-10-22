Real Madrid le ganó 1-0 a Juventus

Después de una jugada individual sobre la izquierda, el delantero remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol.
Cuando iban 56 minutos del segundo tiempo, el remate del volante Vinicius Júnior pegó en el palo del arco rival y Real Madrid se quedó con las ganas de festejar.
La figura del partido fue Jude Bellingham. El delantero de Real Madrid mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 52 pases correctos.
Brahim Díaz también jugó un buen partido. El volante de Real Madrid efectuó 43 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 5 disparos.
El estratega de Real Madrid, Xabier Alonso Olano, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Thibaut Courtois en el arco; Federico Valverde, Éder Militão, Raúl Asencio y Álvaro Carreras en la línea defensiva; Brahim Díaz, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Vinicius Júnior en el medio; y Jude Bellingham y Kylian Mbappé en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Igor Tudor salieron al campo de juego con un esquema 3-4-3 con Michele Di Gregorio bajo los tres palos; Federico Gatti, Daniele Rugani y Lloyd Kelly en defensa; Pierre Kalulu, Khéphren Thuram, Weston McKennie y Andrea Cambiaso en la mitad de cancha; y Teun Koopmeiners, Dusan Vlahovic y Kenan Yildiz en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Santiago Bernabéu fue Slavko Vincic.
Para la siguiente fecha, los Merengues actuarán de visitante frente a Liverpool, mientras que Juventus recibirá a Sporting Lisboa.
Cambios en Real Madrid
- 73′ 2T – Salió Arda Güler por Eduardo Camavinga
- 83′ 2T – Salieron Vinicius Júnior por Fran García y Brahim Díaz por Franco Mastantuono
- 87′ 2T – Salieron Raúl Asencio por Gonzalo García y Andrea Cambiaso por Filip Kostic
Amonestado en Real Madrid:
- 16′ 2T Brahim Díaz (Conducta antideportiva)
Cambios en Juventus
- 61′ 2T – Salió Khéphren Thuram por Francisco Conceição
- 74′ 2T – Salieron Dusan Vlahovic por Jonathan David, Teun Koopmeiners por Manuel Locatelli y Kenan Yildiz por Lois Openda