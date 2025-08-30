Real Madrid logra remontada y gana 2-1 a Mallorca

Los Merengues cosecharon un triunfo frente a los Bermellones, sumando tres puntos en el encuentro disputado de la fecha 3 de la Liga. En un emocionante encuentro, el conjunto anfitrión comenzó perdiendo a través de un cabezazo de Vedat Muriqi al minuto 17 del primer tiempo, pero Arda Güler (36′ de la primera mitad) y Vinicius Júnior (37′ de la misma etapa) pudieron revertir el marcador a favor de Real Madrid con un gol de cabeza y otro de jugada.

En el minuto 17 de la primera etapa, Vedat Muriqi levantó el ánimo de los Bermellones y se llevó todos los aplausos. Con pase de Pablo Torre, el delantero conectó de cabeza el balón para rematar sobre el palo izquierdo del arquero.

El desempeño Vinicius Júnior lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Real Madrid metió 1 gol, efectuó 32 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Arda Güler también jugó un buen partido. El volante de Real Madrid metió 1 gol, efectuó 36 pases correctos, recuperó 3 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

El estratega de Real Madrid, Xabier Alonso Olano, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Thibaut Courtois en el arco; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la línea defensiva; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Franco Mastantuono, Arda Güler y Vinicius Júnior en el medio; y Kylian Mbappé en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Jagoba Arrasate salieron al campo de juego con un esquema 5-3-2 con Leo Román bajo los tres palos; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Marash Kumbulla y Toni Lato en defensa; Sergi Darder, Manu Morlanes y Pablo Torre en la mitad de cancha; y Mateo Joseph y Vedat Muriqi en la delantera.

José Sánchez Martínez fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Santiago Bernabéu.

En la siguiente jornada los Merengues se enfrentará de visitante ante Real Sociedad y los Bermellones disputarán el juego de visitante frente a Espanyol.

Con este resultado, el anfitrión acumula 9 puntos a lo largo del certamen y ocupa la punta de la tabla. Por su parte, la visita suma 1 unidad y se ubica en el décimo octavo lugar.

Cambios en Real Madrid

65′ 2T – Salió Franco Mastantuono por Brahim Díaz

71′ 2T – Salieron Arda Güler por Dani Ceballos, Vinicius Júnior por Rodrygo y Trent Alexander-Arnold por Dani Carvajal

94′ 2T – Salió Kylian Mbappé por Gonzalo García

Amonestados en Real Madrid:

22′ 2T Dean Huijsen (Conducta antideportiva) y 44′ 2T Éder Militão (Conducta antideportiva)

Cambios en Mallorca