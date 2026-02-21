Real Madrid no pudo con Osasuna y perdió 2 a 1 tras gol agónico

El estadio el Sadar fue testigo de una derrota de los Merengues ante los Rojillos lograron imponerse por 2 a 1 en el duelo válido por la fecha 25 de la Liga. En un partido que cualquiera de los equipos pudo haber ganado, Ante Budimir puso el 1-0 a los 37 minutos del primer tiempo, después de un penal. La reacción de Real Madrid llegó en el minuto 27 de la segunda etapa tras una jugada de Vinicius Júnior. Osasuna fue más efectivo y pudo equilibrar la balanza a su favor para dejar el 2-1 mediante una jugada de Raul García cuando transcurrían 44′ de la misma mitad.

Ante Budimir sacó un tremendo disparo a los 27 minutos del primer tiempo y el balón pegó en el palo. No pudo ser.

Raul García se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Osasuna mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 5 pases correctos.

También fue importante Vinicius Júnior. El delantero de Real Madrid marcó 1 gol, remató al arco contrario en 5 oportunidades y realizó 30 pases correctos.

El director técnico de Osasuna, Alessio Lisci, planteó una estrategia 4-5-1 con Sergio Herrera en el arco; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando y Javi Galán en la línea defensiva; Jon Moncayola, Lucas Torró, Rubén García, Aimar Oroz y Víctor Muñoz en el medio; y Ante Budimir en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Álvaro Árbeloa se pararon con un esquema 4-4-2 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Dani Carvajal, Raúl Asencio, David Alaba y Álvaro Carreras en defensa; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Eduardo Camavinga en la mitad de cancha; y Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio el Sadar fue Alejandro Quintero González.

Los Rojillos visitarán a Valencia en la próxima jornada. Por el lado de los Merengues jugarán de local frente a Getafe.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 33 puntos y en el noveno lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 60 unidades y ocupa la punta del torneo.

Cambios en Osasuna

65′ 2T – Salió Rubén García por Abel Bretones

66′ 2T – Salió Ante Budimir por Raul García

70′ 2T – Salió Aimar Oroz por Iker Muñoz

82′ 2T – Salieron Valentin Rosier por Iñigo Arguibide y Jon Moncayola por Raúl Moro

Amonestados en Osasuna:

31′ 1T Aimar Oroz (Conducta antideportiva) y 20′ 2T Jon Moncayola (Conducta antideportiva)

Cambios en Real Madrid

63′ 2T – Salieron Eduardo Camavinga por Brahim Díaz y Dani Carvajal por Trent Alexander-Arnold

74′ 2T – Salió Federico Valverde por Gonzalo García

81′ 2T – Salió Arda Güler por Dani Ceballos

Amonestados en Real Madrid: