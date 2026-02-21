Real Madrid no pudo con Osasuna y perdió 2 a 1 tras gol agónico

Ante Budimir sacó un tremendo disparo a los 27 minutos del primer tiempo y el balón pegó en el palo. No pudo ser.
Raul García se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Osasuna mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 5 pases correctos.
También fue importante Vinicius Júnior. El delantero de Real Madrid marcó 1 gol, remató al arco contrario en 5 oportunidades y realizó 30 pases correctos.
El director técnico de Osasuna, Alessio Lisci, planteó una estrategia 4-5-1 con Sergio Herrera en el arco; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando y Javi Galán en la línea defensiva; Jon Moncayola, Lucas Torró, Rubén García, Aimar Oroz y Víctor Muñoz en el medio; y Ante Budimir en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Álvaro Árbeloa se pararon con un esquema 4-4-2 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Dani Carvajal, Raúl Asencio, David Alaba y Álvaro Carreras en defensa; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Eduardo Camavinga en la mitad de cancha; y Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio el Sadar fue Alejandro Quintero González.
Los Rojillos visitarán a Valencia en la próxima jornada. Por el lado de los Merengues jugarán de local frente a Getafe.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 33 puntos y en el noveno lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 60 unidades y ocupa la punta del torneo.
Cambios en Osasuna
- 65′ 2T – Salió Rubén García por Abel Bretones
- 66′ 2T – Salió Ante Budimir por Raul García
- 70′ 2T – Salió Aimar Oroz por Iker Muñoz
- 82′ 2T – Salieron Valentin Rosier por Iñigo Arguibide y Jon Moncayola por Raúl Moro
Amonestados en Osasuna:
- 31′ 1T Aimar Oroz (Conducta antideportiva) y 20′ 2T Jon Moncayola (Conducta antideportiva)
Cambios en Real Madrid
- 63′ 2T – Salieron Eduardo Camavinga por Brahim Díaz y Dani Carvajal por Trent Alexander-Arnold
- 74′ 2T – Salió Federico Valverde por Gonzalo García
- 81′ 2T – Salió Arda Güler por Dani Ceballos
Amonestados en Real Madrid:
- 36′ 1T Thibaut Courtois (Conducta antideportiva), 38′ 2T Trent Alexander-Arnold (Conducta antideportiva), 42′ 2T Vinicius Júnior (Insultar o desaprobar al árbitro) y 47′ 2T David Alaba (Conducta antideportiva)