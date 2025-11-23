Real Madrid rescató un empate agónico frente a Elche

Este domingo, Elche y los Merengues no se sacaron ventaja en el duelo por la fecha 13 de la Liga y terminaron empatados 2-2.

El duelo contó con la apertura del marcador por parte de Elche, en el minuto 7 del segundo tiempo, a través de una jugada de Aleix Febas. Seguidamente, Dean Huijsen igualó para Real Madrid, a los 32 minutos de la misma etapa, tras una buena jugada. Transcurridos 39′ del segundo tiempo, volvió a ponerse en ventaja el equipo de Eder Sarabia con un tanto de jugada de Alvaro Rodriguez. Finalmente, Jude Bellingham (42′ 2T) selló el empate cuando se hizo cargo de la pelota para convertir de jugada.

Aleix Febas hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 7 de la segunda etapa. Después de recibir una asistencia de Germán Valera, el volante la colocó al palo izquierdo y abajo. ¡Imposible para el arquero!

El director técnico de Elche, Eder Sarabia, planteó una estrategia 4-4-2 con Iñaki Peña en el arco; Héctor Fort, David Affengruber, Víctor Chust y Álvaro Núñez en la línea defensiva; Marc Aguado, Aleix Febas, Germán Valera y Grady Diangana en el medio; y André Silva y Rafael Mir en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Xabier Alonso Olano se pararon con un esquema 5-3-2 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Álvaro Carreras, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García y Trent Alexander-Arnold en defensa; Dani Ceballos, Arda Güler y Jude Bellingham en la mitad de cancha; y Rodrygo y Kylian Mbappé en la delantera.

El árbitro Francisco Hernández Maeso fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Elche visitará a Getafe y los Merengues jugarán de visitante frente a Girona en el estadio Municipal de Montilivi.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 16 puntos y en el décimo primer lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 32 unidades y ocupa la punta del torneo.

Cambios en Elche

65′ 2T – Salieron Héctor Fort por Adriá Pedrosa y Grady Diangana por Martim Neto

79′ 2T – Salió André Silva por Alvaro Rodriguez

82′ 2T – Salieron Germán Valera por Léo Pétrot y Marc Aguado por Federico Redondo

Amonestados en Elche:

11′ 2T David Affengruber (Conducta antideportiva), 22′ 2T Eder Sarabia (Conducta antideportiva), 22′ 2T Víctor Chust (Conducta antideportiva) y 43′ 2T Aleix Febas (Conducta antideportiva)

Expulsado en Elche:

51′ 2T Víctor Chust (Roja por doble amarilla)

Cambios en Real Madrid

56′ 2T – Salieron Rodrygo por Vinicius Júnior y Fran García por Federico Valverde

57′ 2T – Salió Dani Ceballos por Eduardo Camavinga

63′ 2T – Salió Arda Güler por Gonzalo García

Amonestado en Real Madrid: