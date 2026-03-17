Real Madrid vence 2-1 a Manchester City con gol agónico y pasa a Cuartos de Final

Vinicius Júnior sacó un tremendo disparo a los 16 minutos del primer tiempo y el balón pegó en el palo. No pudo ser.
Vinicius Júnior fue la figura del partido. El delantero de Real Madrid marcó 2 goles, remató al arco contrario en 7 oportunidades y realizó 23 pases correctos.
También fue importante Erling Haaland. El delantero de Manchester City marcó 1 gol y remató al arco contrario en 7 oportunidades.
El director técnico de Man. City, Josep Guardiola, planteó una estrategia 4-5-1 con Gianluigi Donnarumma en el arco; Matheus Nunes, Abdukodir khusanov, Rúben Dias y Rayan Ait Nouri en la línea defensiva; Bernardo Silva, Rodri, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders y Jeremy Doku en el medio; y Erling Haaland en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Álvaro Árbeloa se pararon con un esquema 4-4-2 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Fran García en defensa; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler en la mitad de cancha; y Brahim Díaz y Vinicius Júnior en la delantera.
El árbitro Clément Turpin fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
Los Merengues terminó con la ilusión de los Citizens y se metió en Cuartos de Final de la Champions.
Cambios en Manchester City
- 45′ 2T – Salieron Rúben Dias por Marc Guéhi, Tijjani Reijnders por Nathan Aké y Thibaut Courtois por Andriy Lunin
- 55′ 2T – Salió Erling Haaland por Omar Marmoush
- 56′ 2T – Salió Matheus Nunes por Antoine Semenyo
- 73′ 2T – Salieron Rodri por Nicolás Gonzalez, Arda Güler por Eduardo Camavinga y Thiago Pitarch por Manuel Angel
Amonestados en Manchester City:
- 24′ 1T Josep Guardiola (Insultar o desaprobar al árbitro) y 48′ 1T Abdukodir khusanov (Conducta antideportiva)
Expulsado en Manchester City:
- 20′ 1T Bernardo Silva (Roja directa)
Cambios en Real Madrid
- 68′ 2T – Salió Brahim Díaz por Kylian Mbappé
- 82′ 2T – Salió Trent Alexander-Arnold por Dani Carvajal
Amonestados en Real Madrid:
- 30′ 2T Kylian Mbappé y 34′ 2T Trent Alexander-Arnold (Sujetar al rival para impedirle avanzar)