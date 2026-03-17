Real Madrid vence 2-1 a Manchester City con gol agónico y pasa a Cuartos de Final

Los Merengues vencieron 2-1 a los Citizens, por la llave 3 de la Champions. Vinicius Júnior dio inicio a la celebración de su equipo con un poderoso penal a los 21 minutos del primer tiempo. En el minuto 47 de la segunda mitad, fue este mismo jugador quien aseguró el 2 a 1 de los Merengues con un remate. El empate provisional había sido anotado por Erling Haaland a través de una jugada al minuto 40 de la primera etapa.

Vinicius Júnior sacó un tremendo disparo a los 16 minutos del primer tiempo y el balón pegó en el palo. No pudo ser.

Vinicius Júnior fue la figura del partido. El delantero de Real Madrid marcó 2 goles, remató al arco contrario en 7 oportunidades y realizó 23 pases correctos.

También fue importante Erling Haaland. El delantero de Manchester City marcó 1 gol y remató al arco contrario en 7 oportunidades.

El director técnico de Man. City, Josep Guardiola, planteó una estrategia 4-5-1 con Gianluigi Donnarumma en el arco; Matheus Nunes, Abdukodir khusanov, Rúben Dias y Rayan Ait Nouri en la línea defensiva; Bernardo Silva, Rodri, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders y Jeremy Doku en el medio; y Erling Haaland en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Álvaro Árbeloa se pararon con un esquema 4-4-2 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Fran García en defensa; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler en la mitad de cancha; y Brahim Díaz y Vinicius Júnior en la delantera.

El árbitro Clément Turpin fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Los Merengues terminó con la ilusión de los Citizens y se metió en Cuartos de Final de la Champions.

Cambios en Manchester City

45′ 2T – Salieron Rúben Dias por Marc Guéhi, Tijjani Reijnders por Nathan Aké y Thibaut Courtois por Andriy Lunin

55′ 2T – Salió Erling Haaland por Omar Marmoush

56′ 2T – Salió Matheus Nunes por Antoine Semenyo

73′ 2T – Salieron Rodri por Nicolás Gonzalez, Arda Güler por Eduardo Camavinga y Thiago Pitarch por Manuel Angel

Amonestados en Manchester City:

24′ 1T Josep Guardiola (Insultar o desaprobar al árbitro) y 48′ 1T Abdukodir khusanov (Conducta antideportiva)

Expulsado en Manchester City:

20′ 1T Bernardo Silva (Roja directa)

Cambios en Real Madrid

68′ 2T – Salió Brahim Díaz por Kylian Mbappé

82′ 2T – Salió Trent Alexander-Arnold por Dani Carvajal

Amonestados en Real Madrid: