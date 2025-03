Real Madrid vence al Rayo y toma el segundo lugar, ¿Cómo marcha la tabla tras la derrota del Atlético?

El Real Madrid sumó una victoria clave al vencer 2-1 al Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu, un resultado que le permitió aprovechar la caída del Atlético de Madrid para escalar al segundo lugar de LaLiga. Con este triunfo, los dirigidos por Carlo Ancelotti llegan a 57 puntos, igualando al Barcelona que cuenta con un partido menos y quedando por detrás en la tabla por diferencia de goles.

Desde el inicio del partido, el Real Madrid mostró dominio total sobre su rival, buscando imponer condiciones ante un Rayo Vallecano que intentó resistir el asedio merengue. La insistencia dio frutos al minuto 30, cuando Kylian Mbappé abrió el marcador con un remate certero, alcanzando así su gol número 18 en LaLiga, consolidándose entre los máximos goleadores del torneo.

El Madrid no bajó el ritmo y solo cuatro minutos después, al 34', apareció Vinícius Jr. para ampliar la ventaja. El brasileño se reencontró con el gol tras una gran jugada individual, dejando sin opciones al arquero del Rayo y colocando el 2-0 en el marcador.

Cuando parecía que el primer tiempo finalizaría con la cómoda ventaja para los blancos, llegó un momento de incertidumbre en el 45+3'. Pedro Díaz, con un potente disparo desde fuera del área, marcó un golazo para el Rayo Vallecano. Sin embargo, la jugada generó dudas sobre si el balón había cruzado completamente la línea de gol, ya que entró de “campanita” tras impactar en el travesaño. Luego de una revisión, el árbitro convalidó el tanto, dejando el partido 2-1 al descanso.

En la segunda mitad, el Real Madrid intentó ampliar su ventaja, pero se encontró con una defensa del Rayo bien plantada, que evitó más goles en contra. Mbappé y Vinícius tuvieron algunas aproximaciones, pero el marcador no se movió más y los blancos terminaron asegurando tres puntos importantes.

Más temprano en la jornada, el Atlético de Madrid cayó 1-2 ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, resultado que permitió que el Madrid superara a los colchoneros en la tabla.

