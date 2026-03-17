Real Madrid visita a Manchester City por la llave 3

Mientras que Los Merengues tienen casi asegurado su pasaje a Cuartos de Final, los Citizens buscará reponerse del duro golpe del partido anterior para seguir vivo en el torneo de la Champions. El duelo se jugará hoy desde las 14:00 horas en el Etihad Stadium.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y el marcador favoreció a Real Madrid con un marcador de 3-0.

Clément Turpin será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Manchester City en partidos de la Champions

Fase de Liga : Manchester City 2 vs Napoli 0 (18 de septiembre de 2025)

: Manchester City 2 vs Napoli 0 (18 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Mónaco 2 vs Manchester City 2 (1 de octubre de 2025)

: Mónaco 2 vs Manchester City 2 (1 de octubre de 2025) Fase de Liga : Villarreal 0 vs Manchester City 2 (21 de octubre de 2025)

: Villarreal 0 vs Manchester City 2 (21 de octubre de 2025) Fase de Liga : Manchester City 4 vs Borussia Dortmund 1 (5 de noviembre de 2025)

: Manchester City 4 vs Borussia Dortmund 1 (5 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Manchester City 0 vs Bayer Leverkusen 2 (25 de noviembre de 2025)

: Manchester City 0 vs Bayer Leverkusen 2 (25 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Real Madrid 1 vs Manchester City 2 (10 de diciembre de 2025)

: Real Madrid 1 vs Manchester City 2 (10 de diciembre de 2025) Fase de Liga : FK Bodo/Glimt 3 vs Manchester City 1 (20 de enero)

: FK Bodo/Glimt 3 vs Manchester City 1 (20 de enero) Fase de Liga : Manchester City 2 vs Galatasaray 0 (28 de enero)

: Manchester City 2 vs Galatasaray 0 (28 de enero) Octavos de Final: Real Madrid 3 vs Manchester City 0 (11 de marzo)

Los resultados de Real Madrid en partidos de la Champions

Fase de Liga : Real Madrid 2 vs Olympique de Marsella 1 (16 de septiembre de 2025)

: Real Madrid 2 vs Olympique de Marsella 1 (16 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Kairat Almaty 0 vs Real Madrid 5 (30 de septiembre de 2025)

: Kairat Almaty 0 vs Real Madrid 5 (30 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Real Madrid 1 vs Juventus 0 (22 de octubre de 2025)

: Real Madrid 1 vs Juventus 0 (22 de octubre de 2025) Fase de Liga : Liverpool 1 vs Real Madrid 0 (4 de noviembre de 2025)

: Liverpool 1 vs Real Madrid 0 (4 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Olympiacos 3 vs Real Madrid 4 (26 de noviembre de 2025)

: Olympiacos 3 vs Real Madrid 4 (26 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Real Madrid 1 vs Manchester City 2 (10 de diciembre de 2025)

: Real Madrid 1 vs Manchester City 2 (10 de diciembre de 2025) Fase de Liga : Real Madrid 6 vs Mónaco 1 (20 de enero)

: Real Madrid 6 vs Mónaco 1 (20 de enero) Fase de Liga : Benfica 4 vs Real Madrid 2 (28 de enero)

: Benfica 4 vs Real Madrid 2 (28 de enero) Play-offs : Benfica 0 vs Real Madrid 1 (17 de febrero)

: Benfica 0 vs Real Madrid 1 (17 de febrero) Play-offs : Real Madrid 2 vs Benfica 1 (25 de febrero)

: Real Madrid 2 vs Benfica 1 (25 de febrero) Octavos de Final: Real Madrid 3 vs Manchester City 0 (11 de marzo)

Horario Manchester City y Real Madrid, según país