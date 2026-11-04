Real Madrid visita al AEK de Atenas: hora y dónde ver el partido de Champions League

El Real Madrid vuelve a la actividad en la Champions League este miércoles 4 de noviembre, cuando visite al AEK de Atenas en el Allwyn Arena, con el objetivo de mantener su paso perfecto en la fase de liga.

El conjunto dirigido por José Mourinho llega motivado después de sus recientes victorias como visitante frente al Barcelona y al Racing de Santander, y buscará sumar otros tres puntos antes de afrontar un exigente compromiso liguero contra el Valencia.

Para este encuentro, el técnico portugués contempla realizar algunas modificaciones en su alineación. Vinícius Júnior apunta a regresar a la titularidad, mientras que Fede Valverde, ya recuperado, podría volver a tener minutos. Además, figuras como Kylian Mbappé y Jude Bellingham se perfilan como los principales referentes ofensivos de un equipo que atraviesa un buen momento en las competiciones europea y doméstica.

El conjunto blanco intentará inclinar a su favor el historial de enfrentamientos contra el club griego. Real Madrid y AEK de Atenas se han enfrentado en cuatro ocasiones, con un balance de una victoria para cada equipo y dos empates.

El antecedente más reciente corresponde a la fase de grupos de la Liga de Campeones 2002-2003, cuando ambos encuentros terminaron igualados. Por su parte, el AEK de Atenas intentará aprovechar el respaldo de su afición para sorprender al conjunto español. El equipo griego mantiene un registro perfecto como local durante esta temporada, con siete victorias en siete partidos oficiales y apenas un gol recibido en su estadio.

Sin embargo, llega al compromiso después de sufrir una derrota frente al Panathinaikos y con algunas dudas en su plantilla debido a problemas de salud que han afectado a varios jugadores durante los últimos días.

AEK de Atenas vs. Real Madrid: hora y dónde ver el partido

El encuentro entre el AEK de Atenas y el Real Madrid se disputará este miércoles 4 de noviembre en el Allwyn Arena de Atenas, Grecia. En Guatemala, el partido comenzará a las 11.45 horas y podrá verse a través de la señal de Espn. Además, los aficionados podrán seguir todas las incidencias, estadísticas y el minuto a minuto del compromiso mediante la cobertura en vivo de DataFactory en Prensa Libre.