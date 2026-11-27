El Real Madrid recibe este sábado 28 de noviembre al Alavés en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 14 de LaLiga, con la intención de conseguir su undécima victoria consecutiva en todas las competiciones.

Será su tercer encuentro como local en apenas ocho días y tendrá enfrente a un rival que llega en buen momento, tras ganar sus dos últimos compromisos.

El conjunto madridista ha ganado los últimos nueve enfrentamientos contra el Alavés. La última victoria del equipo vitoriano se remonta a noviembre del 2020, cuando se impuso 2-1 con goles de Lucas Pérez y Joselu, bajo la dirección técnica de Pablo Machín.

El equipo de José Mourinho llega en un gran momento tras golear 5-1 al PSV Eindhoven en la quinta jornada de la Liga de Campeones. Con ese resultado, se consolidó como líder en solitario de la competición, tras el empate del París Saint-Germain, y alcanzó diez victorias consecutivas, una marca que no conseguía desde el 2021.

Mourinho aseguró que no habrá problemas con los futbolistas que disputaron el último encuentro. Sin embargo, no contará con los lesionados Endrick, Asencio y Rodrygo, mientras que Trent Alexander-Arnold tampoco entrenó este viernes debido a una enfermedad.

El técnico portugués realizó seis cambios entre los encuentros frente al Celta de Vigo y el PSV Eindhoven, y se prevén nuevas modificaciones en la alineación.

Alavés busca sorprender en el Bernabéu

El equipo dirigido por Quique Sánchez Flores llega tras vencer 3-1 al Deportivo de La Coruña, en un encuentro en el que recuperó el nivel mostrado al inicio de la temporada, cuando llegó a ocupar la segunda posición.

La presión, la variedad ofensiva y el trabajo defensivo son sus principales fortalezas. Además, es el equipo de LaLiga que registra más intercepciones.

Sin embargo, su principal debilidad está en los partidos fuera de Mendizorroza. El Alavés todavía no ha ganado como visitante en LaLiga, donde acumula tres empates y tres derrotas, con cuatro goles a favor y 11 en contra.

Día, hora y dónde ver el Real Madrid vs. Alavés

El Real Madrid y el Alavés se enfrentarán este sábado 28 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga. El partido comenzará a las 14 horas de Guatemala y podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming ViX o el en vivo de Prensa Libre.