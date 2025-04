Real Madrid vs Arsenal: A qué hora juegan y qué necesita el equipo blanco para remontar en la Champions

El Real Madrid y el Arsenal sostendrán este miércoles 16 de abril una batalla en el Santiago Bernabéu para determinar a uno de los cuatro clasificados a las semifinales de la Champions League.

Este partido de vuelta de la fase de cuartos de final es uno de los más esperados por todos los aficionados de la Champions League ya que el Real Madrid se ve necesitado de una remontada histórica para continuar vivo en la competición.

El Arsenal sorprendió en la ida y terminó imponiendo por un marcador de 3 goles a 0 en el Emirates Stadium, así que a Carlo Ancelotti y a los suyos les queda aspirar a remontar en su casa, el Santiago Bernabéu.

En el primer capítulo de la serie lo determinó Declan Rice con un memorable doblete de tiro libre y Mikel Merino selló la goleada.

Real Madrid vs Arsenal: Horario y por dónde ver el partido

El partido será transmitido, como es costumbre en Centroamérica, por la cadena deportiva ESPN o bien por Disney Plus, la otra plataforma que cuenta con los derechos de la Champions League en la región.

El enfrentamiento empezará a partir de las 13.00 horas, justo al mismo tiempo que el otro duelo de cuartos de final que sostendrán el Inter de Milán y el Bayern Múnich en el estadio Giuseppe Meazza.

En semifinales ya están clasificados tanto el FC Barcelona y el París Saint Germain.

El cuadro catalán cayó en su visita al Borussia Dortmund 3-1, pero se terminó imponiendo 3-5 en el marcador global. Mientras que el PSG también sucumbió en su visita al Aston Villa por 3-2, pero también superó la eliminatoria por 3-5 luego de los dos enfrentamientos.

¿Qué necesita para remontar el Real Madrid?

Con la serie en contra por 3-0, el Real Madrid necesita ganar 4-0 y con eso estaría en semifinales, sin embargo, eso no será tarea sencilla ya que el Arsenal no recibe más de tres goles en un partido desde diciembre de 2023 y no encajan cuatro desde noviembre de 2021.