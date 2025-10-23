Real Madrid vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

Real Madrid vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Real Madrid y Barcelona. El partido se jugará en el estadio Santiago Bernabéu el domingo 26 de octubre a las 09:15 horas.

Redacción deportes

|

El duelo entre Real Madrid y Barcelona correspondiente a la fecha 10 se disputará en el estadio Santiago Bernabéu desde las 09:15 horas, el domingo 26 de octubre.

Así llegan Real Madrid y Barcelona

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid venció 1-0 a Getafe en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 12 en la malla rival.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció en casa a Girona por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 11 goles y ha recibido 7 en su arco.

Real Madrid pisa fuerte como local: suma 4 juegos invicto en el estadio Santiago Bernabéu.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de mayo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y terminó con un marcador 4-3 a favor de Barcelona.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 24 puntos (8 PG – 1 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (7 PG – 1 PE – 1 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Real Madrid 24 9 8 0 1 11
2 Barcelona 22 9 7 1 1 14
3 Villarreal 17 9 5 2 2 6
4 Atlético de Madrid 16 9 4 4 1 6
5 Betis 16 9 4 4 1 5

Próximos partidos de Real Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 11: vs Valencia: 1 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 12: vs Rayo Vallecano: 9 de noviembre – 09:15 horas
  • Fecha 13: vs Elche: 23 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 14: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Barcelona en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 11: vs Elche: 2 de noviembre – 11:30 horas
  • Fecha 12: vs Celta: 9 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 13: vs Athletic Bilbao: 22 de noviembre – 09:15 horas
  • Fecha 14: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Barcelona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas







