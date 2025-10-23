Real Madrid vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

El duelo entre Real Madrid y Barcelona correspondiente a la fecha 10 se disputará en el estadio Santiago Bernabéu desde las 09:15 horas, el domingo 26 de octubre.

Así llegan Real Madrid y Barcelona

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid venció 1-0 a Getafe en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 12 en la malla rival.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció en casa a Girona por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 11 goles y ha recibido 7 en su arco.

Real Madrid pisa fuerte como local: suma 4 juegos invicto en el estadio Santiago Bernabéu.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de mayo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y terminó con un marcador 4-3 a favor de Barcelona.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 24 puntos (8 PG – 1 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (7 PG – 1 PE – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 24 9 8 0 1 11 2 Barcelona 22 9 7 1 1 14 3 Villarreal 17 9 5 2 2 6 4 Atlético de Madrid 16 9 4 4 1 6 5 Betis 16 9 4 4 1 5

Próximos partidos de Real Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 11: vs Valencia: 1 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 12: vs Rayo Vallecano: 9 de noviembre – 09:15 horas

Fecha 13: vs Elche: 23 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 14: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barcelona en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 11: vs Elche: 2 de noviembre – 11:30 horas

Fecha 12: vs Celta: 9 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 13: vs Athletic Bilbao: 22 de noviembre – 09:15 horas

Fecha 14: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Barcelona, según país