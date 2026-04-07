Real Madrid vs. Bayern Múnich: Sigue en vivo el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League

La UEFA Champions League regresa este martes 7 de abril con el arranque de los cuartos de final, fase decisiva del torneo más importante del Viejo Continente.

El Real Madrid, máximo ganador del certamen, recibe en el estadio Santiago Bernabéu al Bayern Múnich en una nueva edición del clásico europeo entre españoles y alemanes.

El encuentro se disputará a las 13.00 horas de Guatemala, en un duelo de pronóstico reservado en estos primeros noventa minutos de una serie que promete ser intensa entre merengues y bávaros.

El conjunto blanco llega a esta instancia tras dejar en el camino al Manchester City, mientras que el Bayern Múnich avanzó luego de superar al Atalanta, en una eliminatoria en la que impuso su jerarquía.