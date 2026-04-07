Fútbol Internacional
Real Madrid vs. Bayern Múnich: Sigue en vivo el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League
La UEFA Champions League entra en su fase más determinante este martes 7 de abril, cuando Real Madrid y Bayern Múnich se enfrenten en el Santiago Bernabéu en un nuevo choque de gigantes del futbol europeo.
Real Madrid recibe al Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions League. (Foto Prensa Libre: EFE).
La UEFA Champions League regresa este martes 7 de abril con el arranque de los cuartos de final, fase decisiva del torneo más importante del Viejo Continente.
El Real Madrid, máximo ganador del certamen, recibe en el estadio Santiago Bernabéu al Bayern Múnich en una nueva edición del clásico europeo entre españoles y alemanes.
El encuentro se disputará a las 13.00 horas de Guatemala, en un duelo de pronóstico reservado en estos primeros noventa minutos de una serie que promete ser intensa entre merengues y bávaros.
El conjunto blanco llega a esta instancia tras dejar en el camino al Manchester City, mientras que el Bayern Múnich avanzó luego de superar al Atalanta, en una eliminatoria en la que impuso su jerarquía.