Real Madrid vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

Real Madrid recibe el próximo domingo 7 de diciembre a Celta por la fecha 15 de la Liga, a partir de las 14:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Celta

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Espanyol.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid sacó un triunfo frente a Athletic Bilbao, con un marcador 3-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado y 3 empatados, con una cifra de 3 goles en contra y registró 10 a favor.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta llega a este encuentro con una derrota ante Espanyol por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 8.

Real Madrid ha mantenido una racha impresionante en el estadio Santiago Bernabéu, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo.

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de mayo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Real Madrid fue el ganador por 3 a 2.

El local está en el segundo puesto con 36 puntos (11 PG – 3 PE – 1 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (3 PG – 7 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 37 15 12 1 2 25 2 Real Madrid 36 15 11 3 1 19 3 Villarreal 32 14 10 2 2 16 4 Atlético de Madrid 31 15 9 4 2 14 12 Celta 16 14 3 7 4 -3

Próximos partidos de Real Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 16: vs Alavés: 14 de diciembre – 14:00 horas

Fecha 17: vs Sevilla: 20 de diciembre – 14:00 horas

Fecha 18: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Celta en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 16: vs Athletic Bilbao: 14 de diciembre – 09:15 horas

Fecha 17: vs Real Oviedo: 20 de diciembre – 07:00 horas

Fecha 18: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Celta, según país