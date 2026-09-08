Fútbol Internacional
Real Madrid vs. Inter, el gran duelo que abre una semana de Champions League
Mbappé busca reivindicarse, Mourinho enfrenta a un viejo conocido y el Inter quiere dar el golpe en Madrid.
Kylian Mbappé y Lautaro Martínez serán dos de las principales figuras del duelo entre Real Madrid e Inter de Milán por la Champions League. (Foto Prensa Libre: EFE)
El conjunto blanco, golpeado por su primera derrota de la temporada y con varias bajas, recibe este martes al Inter de Milán en una jornada que también tendrá como protagonistas a Manchester City, Barcelona, Liverpool, PSG y Bayern Múnich.
El Real Madrid tendrá este martes una de sus primeras grandes pruebas de la temporada cuando reciba al Inter de Milán, en el duelo más atractivo de la programación de la Champions League. El conjunto dirigido por José Mourinho llega bajo la lupa después de caer 1-0 ante el Betis el viernes y con las bajas por sanción de Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga.
El compromiso representará además un reencuentro especial para Mourinho, quien se medirá al club donde construyó una de las etapas más exitosas de su carrera.
El portugués buscará que el Real Madrid reaccione en el Santiago Bernabéu, donde anteriormente goleó a la Real Sociedad y al Málaga. Kylian Mbappé también tendrá una nueva oportunidad para recuperar su mejor versión después de marcharse sin marcar ante el Betis, pese a disponer de varias ocasiones.
El Inter llega en una situación diferente. El equipo de Cristian Chivu ganó sus tres primeros partidos de la Serie A y viene de remontar al Napoli por 3-2.
Lautaro Martínez es su principal referente ofensivo, acompañado habitualmente por Marcus Thuram, mientras que Nicolò Barella, Piotr Zielinski y Hakan Çalhanoglu lideran el centro del campo.
El conjunto italiano, además, tiene cuentas pendientes en Europa después de haber disputado dos finales de Champions en las últimas cuatro ediciones que jugó.
El historial reciente favorece ampliamente al Real Madrid: el Inter no derrota al conjunto español desde 1998 y los cuatro enfrentamientos entre ambos en este siglo terminaron con victoria madridista.
Ahora, el equipo italiano intentará cambiar esa historia en el Bernabéu, mientras el cuadro blanco buscará iniciar con el pie derecho su camino hacia el principal objetivo de la temporada.
Los partidos de este martes
La jornada comenzará a las 10:45 horas de Guatemala, con los encuentros Club Brujas vs. Aston Villa y AEK vs. LASK. A las 13 horas se disputarán cuatro partidos: Porto vs. Manchester City, Real Madrid vs. Inter, Dortmund vs. Villarreal y LOSC vs. Real Betis.
Barcelona y Liverpool, protagonistas del miércoles
El miércoles 9 de septiembre también habrá duelos de gran atractivo. A las 10:45 horas, Barcelona recibirá al Feyenoord y Stuttgart se enfrentará al Viking. Posteriormente, a las 13 horas, Napoli será local ante Arsenal, Liverpool enfrentará al Atlético de Madrid, PSG recibirá al Slovan Bratislava y Sporting de Lisboa jugará contra Galatasaray.
Bayern y Manchester United cierran la programación
La actividad continuará el jueves 10 de septiembre con Fenerbahçe frente a Roma y PSV contra Shakhtar desde las 10:45 horas. A las 13 horas será el turno de Bayern Múnich ante Bodo/Glimt, Slavia Praga contra Lens, Como frente a RB Leipzig y Manchester United ante Sabah Futbol Klubu.
Programación de partidos
Martes 8 de septiembre
- Club Brujas vs. Aston Villa — 10:45 a. m.
- AEK vs. LASK — 10:45 a. m.
- Porto vs. Manchester City — 1:00 p. m.
- Real Madrid vs. Inter — 1:00 p. m.
- Dortmund vs. Villarreal — 1:00 p. m.
- LOSC vs. Real Betis — 1:00 p. m.
Miércoles 9 de septiembre
- Barcelona vs. Feyenoord — 10:45 a. m.
- Stuttgart vs. Viking — 10:45 a. m.
- Napoli vs. Arsenal — 1:00 p. m.
- Liverpool vs. Atlético de Madrid — 1:00 p. m.
- PSG vs. Slovan Bratislava — 1:00 p. m.
- Sporting de Lisboa vs. Galatasaray — 1:00 p. m.
Jueves 10 de septiembre
- Fenerbahçe vs. Roma — 10:45 a. m.
- PSV vs. Shakhtar — 10:45 a. m.
- Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt — 1:00 p. m.
- Slavia Praga vs. Lens — 1:00 p. m.
- Como vs. RB Leipzig — 1:00 p. m.
- Manchester United vs. Sabah Futbol Klubu — 1:00 p. m.