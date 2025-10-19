Real Madrid vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Así llegan Real Madrid y Juventus
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Champions
Real Madrid logró un triunfo por 5-0 ante Kairat Almaty.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions
Juventus viene de empatar 2-2 ante Villarreal..
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 11 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League – 2017-2018, y fue Juventus quien ganó 1 a 3.
Horario Real Madrid y Juventus, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas