Real Madrid vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

El cotejo entre Real Madrid y Juventus, por la fecha 3 de la Champions, se jugará el próximo miércoles 22 de octubre, a partir de las 13:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Juventus

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Champions

Real Madrid logró un triunfo por 5-0 ante Kairat Almaty.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions

Juventus viene de empatar 2-2 ante Villarreal..

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 11 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League – 2017-2018, y fue Juventus quien ganó 1 a 3.

Horario Real Madrid y Juventus, según país