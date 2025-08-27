Real Madrid vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

Así llegan Real Madrid y Mallorca
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid ganó por 3-0 el juego pasado ante Real Oviedo.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
El anterior partido disputado entre Mallorca finalizó en empate por 1-1 ante Celta..
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de mayo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Real Madrid lo ganó por 2 a 1.
El local está en el tercer puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (1 PE – 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Villarreal
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|Barcelona
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|Real Madrid
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|4
|Getafe
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|16
|Mallorca
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
Próximos partidos de Real Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 4: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mallorca en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 4: vs Espanyol: 15 de septiembre – 13:00 horas
- Fecha 5: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Mallorca, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas