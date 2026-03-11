Real Madrid vs. Manchester City: Sigue en vivo el partido de ida de los octavos de final de la Champions

El Real Madrid recibe este miércoles al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará a las 14:00 horas de Guatemala en el estadio Santiago Bernabéu, en una nueva edición del llamado “nuevo clásico europeo”.

Se espera un duelo de alto voltaje en la capital española, con dos equipos que cuentan con algunas de las mejores plantillas del fútbol mundial y que buscarán imponer condiciones desde el inicio en busca del arco rival.

Para este compromiso, el conjunto merengue no podrá contar con siete jugadores, entre ellos su gran figura, el francés Kylian Mbappé, así como Jude Bellingham. Debido a estas ausencias, gran parte del peso ofensivo recaerá en Vinícius Júnior, quien está llamado a liderar el ataque madridista.

Por su parte, el Manchester City llega con su plantel completo, por lo que el técnico Pep Guardiola podrá alinear a su mejor once con el objetivo de obtener un resultado favorable en territorio español y definir la eliminatoria la próxima semana en el Etihad. Con dos equipos acostumbrados a protagonizar noches memorables en Europa, el partido promete ser un choque electrizante y de pronóstico reservado, digno de dos de los clubes más poderosos del continente.