Real Madrid vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Madrid vs Olympique de Marsella. El duelo, a disputarse en el estadio Santiago Bernabéu el martes 16 de septiembre, comenzará a las 13:00 horas.

|

Real Madrid recibe el próximo martes 16 de septiembre a Olympique de Marsella por la fecha 1 de la Champions, a partir de las 13:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

El historial de los últimos 2 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 2 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2009 – 2010, y Real Madrid fue el ganador por 1 a 3.

Próximos partidos de Real Madrid en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Fecha 2: vs Kairat Almaty: 30 de septiembre – 10:45 horas
  • Fecha 3: vs Juventus: 22 de octubre – 13:00 horas
  • Fecha 4: vs Liverpool: 4 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Olympiacos: 26 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Manchester City: 10 de diciembre – 14:00 horas
Próximos partidos de Olympique de Marsella en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Fecha 2: vs Ajax: 30 de septiembre – 13:00 horas
  • Fecha 3: vs Sporting Lisboa: 22 de octubre – 13:00 horas
  • Fecha 4: vs Atalanta: 5 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Newcastle United: 25 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 6: vs U. Saint-Gilloise: 9 de diciembre – 14:00 horas
Horario Real Madrid y Olympique de Marsella, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Champions League 
