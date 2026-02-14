Real Madrid vs. Real Sociedad: Duelo clave para mantener la presión sobre el Barcelona por el liderato

Real Madrid recibirá a la Real Sociedad este sábado 14 de febrero a las 2:00 p.m. en el Santiago Bernabéu por la jornada de LaLiga. Los merengues llegan al encuentro ocupando la segunda posición de la tabla con 57 puntos, a tan solo una unidad del líder FC Barcelona que disputará su partido mañana domingo.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa no puede permitirse ningún tropiezo en casa si quiere mantener viva la lucha por el liderato. Los blancos necesitan sumar los tres puntos para no dejar escapar puntos que los alejen del Barcelona en la pelea por el título de LaLiga en esta recta decisiva de la temporada.

Por su parte, la Real Sociedad llega al Bernabéu con 31 puntos ocupando la octava posición de la tabla. "Los de Matarazzo" vienen motivados tras vencer 1-0 al Athletic de Bilbao en las semifinales de la Copa del Rey, resultado que los acerca a la final del torneo copero.

Tres bajas importantes para el Real Madrid

El Real Madrid no podrá contar con tres piezas fundamentales de su plantilla para este compromiso. Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo se quedan fuera de la convocatoria, bajas que condicionan las opciones del técnico italiano en un tramo clave del calendario.

Las ausencias obligan a Ancelotti a reajustar piezas en el once titular. La falta de Militao afecta la zaga defensiva, mientras que las bajas de Bellingham y Rodrygo limitan las variantes ofensivas del conjunto merengue para enfrentar a un rival complicado como la Real Sociedad.

Vinícius y Mendy regresan

La noticia positiva para el Madrid llega con dos regresos importantes a la convocatoria. Vinícius Júnior vuelve tras cumplir sanción y estará disponible para Arbeloa, recuperando al brasileño que es una de las principales armas ofensivas del equipo blanco.

Ferland Mendy también regresa a la lista tras recuperarse de lesión y entra nuevamente en la convocatoria. El lateral francés le da más opciones defensivas al técnico español para un duelo exigente ante los vascos en el Santiago Bernabéu.

Los retornos de Vinícius y Mendy ofrecen más alternativas el Real Madrid para compensar las ausencias de Militao, Bellingham y Rodrygo. El Real Madrid buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos vitales y no perder terreno en la pelea por el título con el Barcelona.