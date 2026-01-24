Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid y Barcelona reviven la pelea por el liderato

Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid y Barcelona reviven la pelea por el liderato

Real Madrid y Barcelona reavivarán este fin de semana su histórica rivalidad en la Liga Española, donde apenas un punto los separa en la clasificación.

El Barcelona es el actual líder de la Liga Española por un punto de diferencia con el Real Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE).

El Barcelona lidera actualmente el campeonato con 49 puntos, seguido muy de cerca por el Real Madrid, que suma 48. La jornada 21 promete ser determinante en esta reñida batalla por la cima del torneo.

El primero en entrar en acción será el Real Madrid, que este sábado visitará al Villarreal en el estadio La Cerámica, en un duelo programado para las 14 horas. Una victoria colocaría al equipo de Álvaro Arbeloa en el primer lugar, a la espera del resultado del Barcelona el domingo.

El cuadro merengue llega motivado tras vencer 2-0 al Levante en la jornada anterior y golear 6-1 al Mónaco a media semana.

El encuentro ante el Villarreal representa la oportunidad de confirmar su buen momento y dejar atrás la derrota en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona, así como la eliminación de la Copa del Rey a manos del Albacete, de la Segunda División.

La Cerámica —donde el Real Madrid solo ha ganado en una de sus ocho últimas visitas ligueras— será el primer examen de alta exigencia para Arbeloa.

“El Villarreal es un grandísimo rival que nos va a exigir nuestro mayor nivel. Es muy importante el partido por lo que significa y por el adversario. Serían tres puntos que darían muchísima confianza”, indicó Arbeloa.

“Es una de las salidas más complicadas que tenemos en LaLiga y debemos mostrar nuestra mejor versión si queremos conseguir los tres puntos”, agregó, concentrado exclusivamente en el duelo del sábado.

El Barcelona no puede fallar

El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, recibirá el domingo al Real Oviedo a las 9.15 horas, con el objetivo de dejar atrás la derrota sufrida el fin de semana anterior frente a la Real Sociedad (2-1), resultado que reabrió la pelea por el liderato.

El club azulgrana volverá a disputar un partido en el Spotify Camp Nou, donde no jugaba desde el 13 de diciembre del 2025, debido a los trabajos de remodelación del estadio.

