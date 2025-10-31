Real Madrid: Xabi Alonso asegura que no habrá represalias contra Vinicius por su reacción en el clásico

El Real Madrid, líder de la Liga española, se enfrentará este fin de semana al Valencia, en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 11 del campeonato.

El conjunto merengue llega a este compromiso en lo más alto de la tabla de posiciones, impulsado por su reciente victoria 2-1 en el clásico ante el FC Barcelona.

Sin embargo, en la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, fue consultado en repetidas ocasiones sobre el caso de Vinícius Júnior, luego del polémico gesto del brasileño al ser sustituido por Rodrygo en el último partido. El episodio generó una semana de tensión en las instalaciones de Valdebebas.

Alonso aclaró que el tema fue abordado internamente y que, tras una conversación sincera con el jugador, todo quedó resuelto. “El miércoles, después de los días de descanso, tuvimos una reunión. Vini estuvo impecable, habló desde el corazón y con sinceridad. Quedé muy satisfecho y, para mí, desde entonces, el asunto quedó zanjado”, expresó el estratega.

Con el ambiente más calmado, el equipo blanco espera pasar la página y enfocarse en sus próximos retos. Esta semana será clave, ya que, además del duelo ante el Valencia, el Real Madrid volverá a la acción en la UEFA Champions League, donde visitará al Liverpool en un partido crucial para seguir en lo más alto de la tabla.

El objetivo del club es mantener el buen momento colectivo y seguir sumando triunfos que lo consoliden como uno de los equipos más sólidos de la temporada, tanto en el ámbito local como en la Champions League.