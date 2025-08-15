Real Oviedo cayó derrotada ante Villarreal por 2-0 al comenzar el torneo

El manejo del juego resultó complicado para Real Oviedo, que terminó perdiendo 2 a 0 contra el Submarino amarillo en el duelo llevado a cabo en el Estadio de la Cerámica, válido por la fecha 1 de la Liga. El camino hacia la victoria para Villarreal comenzó con Etta Eyong, quien convirtió en el minuto 28 del primer tiempo. Pape Gueye amplió la ventaja con el segundo gol al minuto 35 de la misma etapa.

El delantero de Real Oviedo Salomón Rondón desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 13 del primer tiempo.

El desempeño Pape Gueye lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Villarreal metió 1 gol, efectuó 60 pases correctos, recuperó 4 balones y buscó el arco contrario con 4 disparos.

Nicolas Pépé fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Villarreal mostró su mejor nivel, al rematar 4 veces al arco contrario y acertar 51 pases correctos.

El estratega de Villarreal, Marcelino García Toral, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Luiz Júnior en el arco; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Rafa Marín y Sergi Cardona en la línea defensiva; Etta Eyong, Pape Gueye, Santi Comesaña y Yéremy Pino en el medio; y Gerard Moreno y Nicolas Pépé en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Veljko Paunovic salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Aarón Escandell bajo los tres palos; Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo y Rahim Alhassane en defensa; Haissem Hassan, Kwasi Sibo, Alberto Reina y Ilyas Chaira en la mitad de cancha; y Luka Ilic y Salomón Rondón en la delantera.

Alejandro Muñiz Ruiz fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio de la Cerámica.

En la siguiente jornada el Submarino amarillo se enfrentará de local ante Girona y Real Oviedo disputará el juego de local frente a Real Madrid.

Con este resultado, el anfitrión acumula 3 puntos a lo largo del certamen y ocupa el segundo puesto. Por su parte, la visita no suma aún y se ubica en el vigésimo lugar.

Cambios en Villarreal

46′ 2T – Salió Gerard Moreno por Tajon Buchanan

68′ 2T – Salió Juan Foyth por Alberto Moleiro

69′ 2T – Salió Pape Gueye por Dani Parejo

81′ 2T – Salieron Nicolas Pépé por Alfonso Pedraza y Santi Comesaña por Thomas Partey

Amonestado en Villarreal:

12′ 1T Luiz Júnior (Conducta antideportiva)

Cambios en Real Oviedo

45′ 2T – Salió Haissem Hassan por Marco Esteban

62′ 2T – Salió Salomón Rondón por Federico Viñas

76′ 2T – Salieron Luka Ilic por Borja Sánchez y Ilyas Chaira por Omar Falah

84′ 2T – Salió Rahim Alhassane por Santiago Cazorla

Amonestados en Real Oviedo:

18′ 1T Alberto Reina (Conducta antideportiva) y 23′ 2T Veljko Paunovic (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Real Oviedo: