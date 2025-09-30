Real Oviedo logra remontada y gana 2-1 a Valencia con un gol agónico

En la fecha 7 de la Liga, Real Oviedo se quedó con la victoria en el estadio Mestalla, venciendo por 1-2 a los Ches. Pasados 3′ del primer tiempo, Valencia demostró su dominio del juego y se colocó por delante después de una jugada de Arnaut Danjuma. Con el marcador en contra, Real Oviedo demostró su carácter y consumó una remontada espectacular con dos goles de jugada de Luka Ilic (39′ de la segunda mitad) y de Salomón Rondón (40′ de la misma etapa), sellando con éxito un resultado final de 2 a 1.

El volante de Valencia Arnaut Danjuma desperdició la posibilidad de aumentar la ventaja después de malograr un penal en el minuto 75 del segundo tiempo.

El desempeño Salomón Rondón lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Real Oviedo mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Baptiste Santamaria también jugó un buen partido. El volante de Valencia efectuó 85 pases correctos, recuperó 5 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

El estratega de Valencia, Carlos Corberán, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Julen Agirrezabala en el arco; Dimitri Foulquier, César Tárrega, Mouctar Diakhaby y José Luis Gayà en la línea defensiva; Baptiste Santamaria, Javi Guerra, Luis Rioja, André Almeida y Arnaut Danjuma en el medio; y Hugo Duro en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Veljko Paunovic salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Aarón Escandell bajo los tres palos; Lucas Ahijado, Dani Calvo, David Carmo y Rahim Alhassane en defensa; Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Haissem Hassan, Alberto Reina y Josip Brekalo en la mitad de cancha; y Federico Viñas en la delantera.

Ricardo de Burgos Bengoetxea fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Mestalla.

En la siguiente jornada los Ches se enfrentará de visitante ante Girona y Real Oviedo disputará el juego de local frente a Levante.

Con este resultado, el anfitrión acumula 8 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo segundo puesto. Por su parte, la visita suma 6 unidades y se ubica en el décimo cuarto lugar.

Cambios en Valencia

54′ 2T – Salieron André Almeida por Diego López, Javi Guerra por Pepelu y Hugo Duro por Lucas Beltrán

77′ 2T – Salió Arnaut Danjuma por Daniel Raba

Amonestado en Valencia:

10′ 2T César Tárrega (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Real Oviedo

64′ 2T – Salió Josip Brekalo por Luka Ilic

75′ 2T – Salió Alberto Reina por Ilyas Chaira

76′ 2T – Salió Federico Viñas por Salomón Rondón

87′ 2T – Salieron Haissem Hassan por David Costas y Luis Rioja por Largie Ramazani

Amonestados en Real Oviedo:

15′ 2T Federico Viñas (Conducta antideportiva), 25′ 2T Luka Ilic (Conducta antideportiva), 29′ 2T Alberto Reina (Conducta antideportiva) y 31′ 2T Veljko Paunovic (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Real Oviedo: