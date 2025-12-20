Real Oviedo no pudo con Celta y empataron sin goles

En el partido correspondiente a la fecha 17 de la Liga, Real Oviedo y los Celestes igualaron 0-0.

El desempeño Carl Starfelt lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Celta fue importante por sacar 3 pelotas fuera del área de peligro.

La presencia defensiva Eric Bailly fue notable en el partido. El defensa de Real Oviedo fue importante .

El DT de Real Oviedo, Guillermo Almada, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Aarón Escandell en el arco; Lucas Ahijado, David Costas, Eric Bailly y Rahim Alhassane en la línea defensiva; Kwasi Sibo, Santiago Colombatto, Josip Brekalo, Alberto Reina y Ilyas Chaira en el medio; y Federico Viñas en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Claudio Giráldez salió con una disposición táctica 3-4-3 con Ionut Radu bajo los tres palos; Manu Fernandez, Carl Starfelt y Marcos Alonso en defensa; Javi Rueda, Fran Beltrán, Miguel Román y Sergio Carreira en la mitad de cancha; y Williot Swedberg, Ferrán Jutglà y Bryan Zaragoza en la delantera.

Francisco Hernández Maeso fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Carlos Tartiere.

En la próxima fecha, Real Oviedo visitará a Alavés y los Celestes jugarán de local frente a Valencia.

De esta manera el local está en el décimo noveno puesto en el campeonato con 11 puntos, mientras que la visita, con 23, queda en el séptimo lugar.

Cambios en Real Oviedo

70′ 2T – Salió Josip Brekalo por Haissem Hassan

80′ 2T – Salió Alberto Reina por Santiago Cazorla

81′ 2T – Salió Ilyas Chaira por Salomón Rondón

85′ 2T – Salió Federico Viñas por Luka Ilic

Amonestados en Real Oviedo:

24′ 1T Santiago Colombatto (Insultar o desaprobar al árbitro) y 32′ 1T Lucas Ahijado (Conducta antideportiva)

Cambios en Celta

62′ 2T – Salieron Bryan Zaragoza por Iago Aspas y Fran Beltrán por Ilaix Moriba

75′ 2T – Salió Manu Fernandez por Javier Rodríguez

76′ 2T – Salió Williot Swedberg por Jones El-Abdellaoui

82′ 2T – Salió Ferrán Jutglà por Hugo Álvarez

Amonestado en Celta: