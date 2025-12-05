Real Oviedo no pudo con Mallorca y empataron sin goles

En el partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga, Real Oviedo y los Bermellones igualaron 0-0.

A pesar que Real Oviedo se destacó por la posesión del balón durante todo el partido (59%), no logró sumar ante Mallorca y solo consiguió empatar.

El desempeño Jan Virgili lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Mallorca efectuó 45 pases correctos y buscó el arco contrario con 4 disparos.

La presencia defensiva David Costas fue notable en el partido. El defensa de Real Oviedo fue importante por rechazar 3 pelotas peligrosas.

El DT de Real Oviedo, Luis Carrión, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Aarón Escandell en el arco; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo y Rahim Alhassane en la línea defensiva; Federico Viñas, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto y Ilyas Chaira en el medio; y Santiago Cazorla y Salomón Rondón en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Jagoba Arrasate salió con una disposición táctica 4-5-1 con Lucas Bergström bajo los tres palos; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo y Johan Mojica en defensa; Omar Mascarell, Samu Costa, Mateo Joseph, Sergi Darder y Jan Virgili en la mitad de cancha; y Vedat Muriqi en la delantera.

Iosu Galech Apezteguía fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Carlos Tartiere.

En la próxima fecha, Real Oviedo visitará a Sevilla y los Bermellones jugarán de local frente a Elche.

De esta manera el local está en el décimo noveno puesto en el campeonato con 10 puntos, mientras que la visita, con 14, queda en el décimo quinto lugar.

Cambios en Real Oviedo

65′ 2T – Salió Ilyas Chaira por Haissem Hassan

81′ 2T – Salieron Leander Dendoncker por Ovie Ejaria y Salomón Rondón por Alex Forés

91′ 2T – Salió Santiago Colombatto por Alberto Reina

Amonestados en Real Oviedo:

50′ 2T Dani Calvo (Insultar o desaprobar al árbitro) y 50′ 2T Oier Luengo

Expulsados en Real Oviedo:

43′ 2T Santiago Cazorla (Roja directa) y 49′ 2T Federico Viñas (Roja directa)

Cambios en Mallorca

74′ 2T – Salió Sergi Darder por Manu Morlanes

79′ 2T – Salió Jan Virgili por Takuma Asano

90′ 2T – Salieron Mateo Joseph por Javier Llabrés y Samu Costa por Pablo Torre

Amonestado en Mallorca: