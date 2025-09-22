Real Oviedo vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Liga

Real Oviedo vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Real Oviedo y Barcelona. El partido se jugará en el estadio Carlos Tartiere el jueves 25 de septiembre a las 13:30 horas.

El duelo entre Real Oviedo y Barcelona correspondiente a la fecha 6 se disputará en el estadio Carlos Tartiere desde las 13:30 horas, el jueves 25 de septiembre.

Así llegan Real Oviedo y Barcelona

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Elche. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 1 a sus rivales.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció en casa a Getafe por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y ha empatado 1. Además, logró gritar 16 goles y ha recibido 3 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 3 puntos (1 PG – 4 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (4 PG – 1 PE).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Real Madrid 15 5 5 0 0 8
2 Barcelona 13 5 4 1 0 13
3 Villarreal 10 5 3 1 1 6
4 Espanyol 10 5 3 1 1 1
17 Real Oviedo 3 5 1 0 4 -7

Próximos partidos de Real Oviedo en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 7: vs Valencia: 29 de septiembre – 13:00 horas
  • Fecha 8: vs Levante: 4 de octubre – 06:00 horas
  • Fecha 9: vs Espanyol: 17 de octubre – 13:00 horas
  • Fecha 10: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Barcelona en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 7: vs Real Sociedad: 28 de septiembre – 13:00 horas
  • Fecha 8: vs Sevilla: 5 de octubre – 08:15 horas
  • Fecha 9: vs Girona: 18 de octubre – 08:15 horas
  • Fecha 10: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Barcelona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

