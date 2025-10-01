Real Oviedo vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Liga

Por la fecha 8 de la Liga, Levante y Real Oviedo se enfrentan el sábado 4 de octubre desde las 06:00 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Levante

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo viene de ganar en su encuentro anterior a Valencia con un marcador de 2-1. Después de caer en 3 ocasiones y ganar 1, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

En la fecha pasada, Levante finalizó con un empate 1-1 ante Getafe. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 8 goles y le han encajado 9 tantos.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 6 puntos (2 PG – 5 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG – 2 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 19 7 6 1 0 16 2 Real Madrid 18 7 6 0 1 8 3 Villarreal 16 7 5 1 1 8 14 Real Oviedo 6 7 2 0 5 -8 15 Levante 5 7 1 2 4 -3

Próximos partidos de Real Oviedo en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 9: vs Espanyol: 17 de octubre – 13:00 horas

Fecha 10: vs Girona: 25 de octubre – 06:00 horas

Fecha 11: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Levante en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 9: vs Rayo Vallecano: 19 de octubre – 10:30 horas

Fecha 10: vs Mallorca: 26 de octubre – 07:00 horas

Fecha 11: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Levante, según país