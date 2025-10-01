Real Oviedo vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Liga

Así llegan Real Oviedo y Levante
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo viene de ganar en su encuentro anterior a Valencia con un marcador de 2-1. Después de caer en 3 ocasiones y ganar 1, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 4 a favor.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
En la fecha pasada, Levante finalizó con un empate 1-1 ante Getafe. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 8 goles y le han encajado 9 tantos.
El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 6 puntos (2 PG – 5 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG – 2 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|19
|7
|6
|1
|0
|16
|2
|Real Madrid
|18
|7
|6
|0
|1
|8
|3
|Villarreal
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|14
|Real Oviedo
|6
|7
|2
|0
|5
|-8
|15
|Levante
|5
|7
|1
|2
|4
|-3
Próximos partidos de Real Oviedo en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 9: vs Espanyol: 17 de octubre – 13:00 horas
- Fecha 10: vs Girona: 25 de octubre – 06:00 horas
- Fecha 11: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Levante en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 9: vs Rayo Vallecano: 19 de octubre – 10:30 horas
- Fecha 10: vs Mallorca: 26 de octubre – 07:00 horas
- Fecha 11: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Levante, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
- Colombia y Perú: 07:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
- Venezuela: 08:00 horas