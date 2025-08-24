Real Oviedo vs. Real Madrid EN DIRECTO: minuto a minuto del duelo por la fecha 2 de LaLiga

Real Oviedo vs. Real Madrid EN DIRECTO: minuto a minuto del duelo por la fecha 2 de LaLiga

OVIEDO 24/08/2025. - Los jugadores del Real Oviedo momentos antes del partido de LaLiga que enfrenta al Real Oviedo y al Real Madrid este domingo en el estadio Carlos Tartiere. EFE/Paco Paredes

El Estadio Municipal Carlos Tartiere será el escenario de un duelo con contrastes en la jornada 2 de LaLiga, cuando el Real Oviedo reciba al Real Madrid este domingo a la 1:30 de la tarde. El conjunto blanco llega con la misión de mantener su inicio perfecto en el campeonato, mientras que el cuadro asturiano busca conseguir su primera victoria tras su regreso a la máxima categoría.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Datafactory Deportes Futbol Internacional LaLiga Real Madrid 
