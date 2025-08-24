Fútbol Internacional
Real Oviedo vs. Real Madrid EN DIRECTO: minuto a minuto del duelo por la fecha 2 de LaLiga
El Estadio Municipal Carlos Tartiere será el escenario de un duelo con contrastes en la jornada 2 de LaLiga, cuando el Real Oviedo reciba al Real Madrid este domingo a la 1:30 de la tarde.
OVIEDO 24/08/2025. - Los jugadores del Real Oviedo momentos antes del partido de LaLiga que enfrenta al Real Oviedo y al Real Madrid este domingo en el estadio Carlos Tartiere. EFE/Paco Paredes
