Real Oviedo vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

Así llegan Real Oviedo y Real Madrid
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo fue derrotado en el Estadio de la Cerámica frente a Villarreal por 0 a 2 en el marcador.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid viene de vencer a Osasuna en casa por 1 a 0.
El anfitrión está en el décimo noveno puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (1 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|Rayo Vallecano
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Villarreal
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|8
|Real Madrid
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|19
|Real Oviedo
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
Próximos partidos de Real Oviedo en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 3: vs Real Sociedad: 30 de agosto – 11:00 horas
- Fecha 4: vs Getafe: 13 de septiembre – 06:00 horas
- Fecha 5: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 3: vs Mallorca: 30 de agosto – 13:30 horas
- Fecha 4: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Real Madrid, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas