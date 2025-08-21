Real Oviedo vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

Deportes

Real Oviedo vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

En la previa de Real Oviedo vs Real Madrid, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 24 de agosto desde las 13:30 horas en el estadio Carlos Tartiere.

|

El próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 13:30 horas, Real Madrid visita a Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Liga.

Así llegan Real Oviedo y Real Madrid

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo fue derrotado en el Estadio de la Cerámica frente a Villarreal por 0 a 2 en el marcador.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid viene de vencer a Osasuna en casa por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (1 PG).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Barcelona 3 1 1 0 0 3
2 Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2
3 Villarreal 3 1 1 0 0 2
8 Real Madrid 3 1 1 0 0 1
19 Real Oviedo 0 1 0 0 1 -2

Próximos partidos de Real Oviedo en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 3: vs Real Sociedad: 30 de agosto – 11:00 horas
  • Fecha 4: vs Getafe: 13 de septiembre – 06:00 horas
  • Fecha 5: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 3: vs Mallorca: 30 de agosto – 13:30 horas
  • Fecha 4: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Real Madrid, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

LaLiga 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre