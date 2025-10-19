Real Sociedad empató 1-1 contra Celta sobre el final del partido

En el estadio el Estadio de Balaídos, los Celestes y los Txuri-urdines sellaron un empate a 1 en el duelo por la fecha 9 de la Liga

A los 19 minutos del primer tiempo, Celta tomó la delantera gracias a un gol de Pablo Duran. No obstante, Real Sociedad logró igualar el marcador con un gol convertido por Carlos Soler en el minuto 44 de la segunda etapa.

Pablo Duran se ganó los aplausos con su brillante definición a los 19 minutos del primer tiempo. Óscar Mingueza sirvió un centro y el delantero pateó el balón al fondo de la red.

Con una cantidad de intentos superior a su oponente, Real Sociedad fue el conjunto que más remató durante el cotejo. Aún así, no logró inclinar el marcador a su favor. De los 18 disparos contra 4 de su rival, 11 fueron al arco y 6 afuera.

Carlos Soler tuvo una gran actuación. El volante de Real Sociedad anotó 1 gol, realizó 8 pases correctos y se animó a patear 3 veces.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Ionut Radu. El portero de Celta fue protagonista frente a Real Sociedad: contuvo 7 disparos y efectuó 33 pases correctos.

El DT de Celta, Claudio Giráldez, presentó una disposición táctica 3-4-3 con Ionut Radu en el arco; Javier Rodríguez, Carl Starfelt y Marcos Alonso en la línea defensiva; Óscar Mingueza, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo y Sergio Carreira en el medio; y Ferrán Jutglà, Borja Iglesias y Pablo Duran en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Sergio Francisco salió con una disposición táctica 4-4-2 con Alex Remiro bajo los tres palos; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Duje Caleta-Car y Aihen Muñoz en defensa; Brais Méndez, Yangel Herrera, Jon Gorrotxategi y Sergio Gómez en la mitad de cancha; y Mikel Oyarzábal y Ander Barrenetxea en la delantera.

Juan Martínez Munuera fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada los Celestes enfrentarán de visitante a Osasuna, mientras que los Txuri-urdines jugarán de local frente a Sevilla.

De esta manera el local está en el décimo séptimo puesto en el campeonato con 7 puntos, mientras que la visita, con 6, queda en el décimo octavo lugar.

Cambios en Celta

45′ 2T – Salió Hugo Sotelo por Carlos Dominguez

53′ 2T – Salieron Borja Iglesias por Hugo Álvarez y Óscar Mingueza por Javi Rueda

69′ 2T – Salió Ferrán Jutglà por Jones El-Abdellaoui

84′ 2T – Salió Pablo Duran por Fran Beltrán

Amonestados en Celta:

29′ 1T Carl Starfelt (Conducta antideportiva), 11′ 2T Javi Rueda (Conducta antideportiva) y 49′ 2T Ilaix Moriba (Conducta antideportiva)

Expulsado en Celta:

45′ 1T Carl Starfelt (Roja por doble amarilla)

Cambios en Real Sociedad

56′ 2T – Salió Yangel Herrera por Pablo Marín

66′ 2T – Salieron Brais Méndez por Carlos Soler y Aihen Muñoz por Gonçalo Guedes

75′ 2T – Salieron Jon Aramburu por Jon Karrikaburu y Ander Barrenetxea por Arsen Zakharyan

Amonestados en Real Sociedad: