Real Sociedad le dio vuelta el partido a Osasuna con un 3-1

En la fecha 13 de la Liga, los Txuri-urdines fueron superiores a los Rojillos y los vencieron 3 a 1. Al minuto 41 del primer tiempo, Alejandro Catena se encontró con un cabezazo para abrir el contador de Osasuna. Sin embargo, Real Sociedad tomó las riendas del partido y, tras una espectacular jugada de Brais Méndez, logró el empate (8′ 2T). No conforme con ellos, pudo establecer una ventaja cuando Gonçalo Guedes conectó el balón para concretar un gol de jugada a los 13 minutos del segundo tiempo. Finalmente, Ander Barrenetxea condujo a festejar la merecida victoria del equipo de Sergio Francisco, a través de un remate (36′ 2T).

En el minuto 41 de la primera etapa, Alejandro Catena levantó el ánimo de los Rojillos y se llevó todos los aplausos. El defensor venció la resistencia de Alejandro Remiro Gargallo con un gran remate de cabeza, cuando Aimar Oroz mandó un pase al área grande. La pelota rompió la red rival sobre el palo derecho del arquero.

La figura del partido fue Gonçalo Guedes. El volante de Real Sociedad metió 1 gol, efectuó 25 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Jon Gorrotxategi también jugó un buen partido. El volante de Real Sociedad efectuó 40 pases correctos y recuperó 5 balones.

El estratega de Osasuna, Alessio Lisci, paró al once inicial con una formación 3-4-3 con Sergio Herrera en el arco; Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena y Juan Cruz en la línea defensiva; Jon Moncayola, Lucas Torró, Moi Gómez y Abel Bretones en el medio; y Víctor Muñoz, Raul García y Aimar Oroz en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Sergio Francisco salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Alex Remiro bajo los tres palos; Jon Aramburu, Jon Martín, Duje Caleta-Car y Aihen Muñoz en defensa; Gonçalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler y Arsen Zakharyan en la mitad de cancha; y Mikel Oyarzábal y Brais Méndez en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio el Sadar fue Mateo Busquets Ferrer.

Para la siguiente fecha, los Rojillos actuarán de visitante frente a Mallorca, mientras que los Txuri-urdines recibirán a Villarreal.

Con este resultado, el anfitrión acumula 11 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 16 unidades y se ubica en el décimo lugar.

Cambios en Osasuna

60′ 2T – Salió Juan Cruz por Rubén García

70′ 2T – Salió Jon Moncayola por Iñigo Arguibide

77′ 2T – Salieron Moi Gómez por Ante Budimir, Víctor Muñoz por Kike Barja y Flavien-Enzo Boyomo por Jorge Herrando

Amonestados en Osasuna:

42′ 2T Alessio Lisci (Insultar o desaprobar al árbitro), 45′ 2T Aimar Oroz (Insultar o desaprobar al árbitro), 45′ 2T Aitor Fernández y 46′ 2T Alejandro Catena (Conducta antideportiva)

Expulsado en Osasuna:

41′ 2T Iñigo Arguibide (Roja directa)

Cambios en Real Sociedad

59′ 2T – Salieron Gonçalo Guedes por Takefusa Kubo y Arsen Zakharyan por Ander Barrenetxea

74′ 2T – Salieron Brais Méndez por Pablo Marín y Aihen Muñoz por Sergio Gómez

84′ 2T – Salió Carlos Soler por Aritz Elustondo

Amonestados en Real Sociedad: