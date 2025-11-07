Real Sociedad rescató un empate agónico frente a Elche

El partido celebrado este viernes entre Elche y los Txuri-urdines, finalizó con un empate a uno entre ambos contendientes.

Elche logró adelantarse gracias a Alvaro Rodriguez al minuto 11 del segundo tiempo, pero Real Sociedad terminó igualando el encuentro mediante un penal de Mikel Oyarzábal en el minuto 43 de la misma etapa.

Si bien Elche se asentó con una posesión del 61%, no pudo generar inclinar el marcador a su favor.

Mikel Oyarzábal fue la figura del partido. El delantero de Real Sociedad marcó 1 gol, remató al arco contrario en 5 oportunidades y realizó 15 pases correctos.

También fue importante Alvaro Rodriguez. El delantero de Elche marcó 1 gol, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 19 pases correctos.

El director técnico de Elche, Eder Sarabia, planteó una estrategia 4-4-2 con Matías Dituro en el arco; Álvaro Núñez, David Affengruber, Víctor Chust y Adriá Pedrosa en la línea defensiva; Josán Fernández, Aleix Febas, Marc Aguado y Rodrigo Mendoza en el medio; y Rafael Mir y Alvaro Rodriguez en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Sergio Francisco se pararon con un esquema 4-5-1 con Alex Remiro bajo los tres palos; Jon Aramburu, Jon Martín, Igor Zubeldía y Sergio Gómez en defensa; Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Carlos Soler, Brais Méndez y Gonçalo Guedes en la mitad de cancha; y Mikel Oyarzábal en la delantera.

El árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Elche recibirá a Real Madrid y los Txuri-urdines jugarán de visitante frente a Osasuna en el estadio El Sadar.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 15 puntos y en el noveno lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 13 unidades y ocupa el décimo cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Elche

73′ 2T – Salió Alvaro Rodriguez por Germán Valera

74′ 2T – Salieron Josán Fernández por Héctor Fort, Brais Méndez por Pablo Marín y Carlos Soler por Aihen Muñoz

83′ 2T – Salieron Marc Aguado por John Donald y Víctor Chust por Léo Pétrot

89′ 2T – Salió Rodrigo Mendoza por Federico Redondo

93′ 2T – Salió Rafael Mir por André Silva

Amonestado en Elche:

27′ 2T David Affengruber (Conducta antideportiva)

Cambios en Real Sociedad

63′ 2T – Salieron Takefusa Kubo por Arsen Zakharyan y Gonçalo Guedes por Umar Sadiq

80′ 2T – Salió Sergio Gómez por Luka Sucic

92′ 2T – Salió Jon Aramburu por Aritz Elustondo

Amonestados en Real Sociedad: