Real Sociedad vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

Deportes

Real Sociedad vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

Real Sociedad y Girona se miden en el estadio Anoeta el viernes 12 de diciembre a las 14:00 horas.

|

Por la fecha 16 de la Liga, Girona y Real Sociedad se enfrentan el viernes 12 de diciembre desde las 14:00 horas, en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Girona

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad no pudo ante Alavés en el Mendizorroza. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Elche. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 7.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de mayo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y Real Sociedad sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 16 puntos (4 PG – 4 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (2 PG – 6 PE – 7 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Barcelona 40 16 13 1 2 27
2 Real Madrid 36 16 11 3 2 17
3 Villarreal 35 15 11 2 2 18
14 Real Sociedad 16 15 4 4 7 -3
18 Girona 12 15 2 6 7 -16

Próximos partidos de Real Sociedad en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 17: vs Levante: 20 de diciembre – 09:15 horas
  • Fecha 18: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Girona en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 17: vs Atlético de Madrid: 21 de diciembre – 07:00 horas
  • Fecha 18: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Sociedad y Girona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Datafactory Fútbol Internacional LaLiga 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS