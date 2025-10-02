Real Sociedad vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Liga

El juego entre Real Sociedad y Rayo Vallecano se disputará el próximo domingo 5 de octubre por la fecha 8 de la Liga, a partir de las 10:30 horas en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Rayo Vallecano

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad busca levantarse de su derrota ante Barcelona en el Estadio Olímpico Lluís Companys. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 4 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano cayó 0 a 1 ante Sevilla. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de marzo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG – 2 PE – 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 5 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (1 PG – 2 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 19 7 6 1 0 16 2 Real Madrid 18 7 6 0 1 8 3 Villarreal 16 7 5 1 1 8 16 Rayo Vallecano 5 7 1 2 4 -3 18 Real Sociedad 5 7 1 2 4 -4

Próximos partidos de Real Sociedad en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 9: vs Celta: 19 de octubre – 08:15 horas

Fecha 10: vs Sevilla: 24 de octubre – 13:00 horas

Fecha 11: vs Athletic Bilbao: 1 de noviembre – 11:30 horas

Fecha 12: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 9: vs Levante: 19 de octubre – 10:30 horas

Fecha 10: vs Alavés: 26 de octubre – 14:00 horas

Fecha 11: vs Villarreal: 1 de noviembre – 07:00 horas

Fecha 12: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Rayo Vallecano, según país