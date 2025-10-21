Real Sociedad vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

Real Sociedad recibirá a Sevilla, en el marco de la fecha 10 de la Liga, el próximo viernes 24 de octubre a partir de las 13:00 horas, en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Sevilla

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad sacó un empate por 1 en su visita a Celta. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de perder contra Mallorca por 1 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad y ganó 3. Marcó 9 goles y recibieron 7.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 9 de marzo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y el marcador favoreció a Sevilla con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 6 puntos (1 PG – 3 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (4 PG – 1 PE – 4 PP).

Real Sociedad enfrentará en la siguiente jornada a Athletic Bilbao, en lo que será una nueva edición del derbi vasco. El encuentro tendrá lugar en el estadio Reale Arena y se jugará el 1 de noviembre a partir de las 11:30 horas.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 24 9 8 0 1 11 2 Barcelona 22 9 7 1 1 14 3 Villarreal 17 9 5 2 2 6 9 Sevilla 13 9 4 1 4 2 18 Real Sociedad 6 9 1 3 5 -5

Próximos partidos de Real Sociedad en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 11: vs Athletic Bilbao: 1 de noviembre – 11:30 horas

Fecha 12: vs Elche: 7 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 13: vs Osasuna: 22 de noviembre – 11:30 horas

Fecha 14: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sevilla en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 11: vs Atlético de Madrid: 1 de noviembre – 09:15 horas

Fecha 12: vs Osasuna: 8 de noviembre – 09:15 horas

Fecha 13: vs Espanyol: 24 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 14: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

