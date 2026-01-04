Real Sociedad y Atlético de Madrid empataron 1 a 1

Los Txuri-urdines y el Atleti firmaron tablas (1 – 1) este domingo, en el encuentro correspondiente a la fecha 18.

El delantero Alexander Sorloth abrió el marcador para Atlético de Madrid, al minuto 4 de la segunda parte, y lo igualó el delantero Gonçalo Guedes al anotar en el minuto 9 de la misma etapa.

En el minuto 4 de la segunda etapa, Alexander Sorloth levantó el ánimo de el Atleti y se llevó todos los aplausos. Después de recibir una asistencia de Giuliano Simeone, el delantero la colocó al palo derecho y abajo. ¡Imposible para el arquero!

La figura del partido fue Gonçalo Guedes. El delantero de Real Sociedad mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 20 pases correctos.

Marcos Llorente dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Atlético de Madrid fue importante al quitar 3 balones y sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

A los 59 minutos de la segunda etapa, el volante Brais Méndez levantó al público con un caño a Giuliano Simeone.

El estratega de R. Sociedad, Pellegrino Matarazzo, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Alex Remiro en el arco; Jon Aramburu, Jon Martín, Duje Caleta-Car y Sergio Gómez en la línea defensiva; Takefusa Kubo, Beñat Turrientes, Carlos Soler y Brais Méndez en el medio; y Mikel Oyarzábal y Gonçalo Guedes en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Diego Simeone salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Jan Oblak bajo los tres palos; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en defensa; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios y Álex Baena en la mitad de cancha; y Julián Álvarez y Alexander Sorloth en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Anoeta fue Juan Martínez Munuera.

Para la siguiente fecha, los Txuri-urdines actuarán de visitante frente a Getafe, mientras que el Atleti recibirá a Alavés.

Con este resultado, el anfitrión acumula 18 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo quinto puesto. Por su parte, la visita suma 38 unidades y se ubica en el cuarto lugar.

Cambios en Real Sociedad

87′ 2T – Salieron Brais Méndez por Orri Óskarsson y Takefusa Kubo por Arsen Zakharyan

Amonestados en Real Sociedad:

12′ 1T Gonçalo Guedes (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 46′ 1T Duje Caleta-Car (Insultar o desaprobar al árbitro) y 29′ 2T Mikel Oyarzábal (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Atlético de Madrid

45′ 2T – Salieron Pablo Barrios por Conor Gallagher y Matteo Ruggeri por Robin Le Normand

58′ 2T – Salieron Julián Álvarez por Antoine Griezmann y Álex Baena por Johnny Cardoso

71′ 2T – Salieron Koke por Giacomo Raspadori, Gonçalo Guedes por Ander Barrenetxea y Beñat Turrientes por Pablo Marín

Amonestados en Atlético de Madrid: