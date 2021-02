¡Regresa la Champions League! Estas son las fechas y horarios de los octavos de final

El himno de la Champions sonará para dieciséis clubes aún en liza, el martes y el miércoles y después la semana siguiente, pero los aficionados no podrán escucharlo más que a través de sus televisores en estos tiempos de estadios cerrados por la crisis sanitaria.

Pero la falta de ambiente no eclipsará el brillo de las estrellas que se volverán a ver las caras en el FC Barcelona-París SG, cuatro años después de la improbable ‘remontada’ (0-4, 6-1) infligida en 2017 por el club catalán a los actuales subcampeones de Europa franceses.

La mejor versión del séxtuple ganador de Balón de Oro Lionel Messi se espera en el Camp Nou en un gran partido. El argentino no se verá eclipsado por otros astros, como Neymar o Ángel Di María, ambos baja por lesión con el conjunto parisino, que fiará todo a los cambios de ritmo de su delantero Kylian Mbappé.

El miércoles, Cristiano Ronaldo regresa a su Portugal natal para desafiar a los ‘Dragones’ del Oporto con la Juventus de Turín.

Al mismo tiempo, el Sevilla de Julen Lopetegui recibirá al Borussia Dortmund con la moral por las nubes luego de nueve victorias consecutivas entre todas las competiciones.

Pick 2 players to come out on 🔝⚡️

Dembélé 🆚 Mbappé

Ocampos 🆚 Sancho#UCL | #GazpromEnergyStats | @GazpromFootball

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2021