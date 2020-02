Reinier, entre lágrimas: “Quiero ser parte de la historia del Real Madrid”

El jugador brasileño Reinier fue presentado con el Real Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE)

“En la presentación me pasó por la cabeza todo lo que viví en la infancia desde que me fui de casa. Pasé mucho tiempo solo en Río sin mi madre, sin mi padre y sin mis hermanas en busca de mi sueño”, dijo antes de no poder contener el llanto, por lo que Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, pidió unos segundos de pausa.

“Cuando hablo de mi familia me emociono”, prosiguió. “Estoy seguro de que todo esto ha sido gracias a ellos y a la familia que está en Brasil, como mi abuela. Todos me han ayudado desde niño a conseguir mi sueño”, subrayó.

Reinier siente que ha cumplido “el sueño” de su familia y se mostró agradecido al Real Madrid por su apuesta: “Lo que estoy viviendo es la realización de un sueño. Jugar en el Madrid era el sueño de mi padre, de mi hermana, de mi madre… Estoy muy feliz por esta oportunidad”.

El futbolista brasileño de 18 años recordó la primera llamada del Real Madrid para mostrarle su interés en ficharle. “Fue inexplicable, el momento más feliz cuando mi padre me llamó. Yo estaba en el Mundial de Clubes y no sabía qué hacer. Empecé a llorar. En Brasil no se sabe bien lo que es el Madrid. Es gigantesco. Siempre fue mi equipo”, aseguró.

Esa admiración la tuvo con futbolistas que han hecho historia en el conjunto madridista y que su padre le ponía en vídeos, como Zinedine Zidane, su compatriota Kaká o Cristiano Ronaldo.

“Zidane fue un gran jugador, un ídolo del Real Madrid. Mi padre jugó al fútbol y cuando me enseña vídeos intento aprovechar lo máximo posible para mejorar en el campo”, reconoció después de que el presidente Florentino Pérez desvelase que veía vídeos del que será su entrenador.

Reinier señaló que tiene más similitudes con Kaká. “Es uno de mis ídolos, es brasileño y siempre le vi jugar. Tengo características de llegar al área, acabar jugadas, tocar mucho balón, como él. Le doy las gracias porque habló conmigo de muchas cosas y me deseó suerte. Es una persona que todo el mundo elogia y que estuviese a mi lado fue muy emocionante”, relató.

Por último, sobre lo que debe hacer para mejorar como jugador, señaló como ejemplo a seguir al portugués Cristiano Ronaldo: “Le he visto mucho. Yo era pequeño y mi padre me enseñaba los vídeos que me dejaban embelesado. Siempre he querido llegar hasta el Real Madrid”.