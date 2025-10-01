Renato Veiga rescata a Villarreal con un gol agónico ante Juventus

Con muchas emociones en el Estadio de la Cerámica, El Submarino amarillo y Juventus empataron 2-2 en el partido de la fecha 2 de la Champions.

En un duelo de ida y vuelta, Villarreal alcanzó la ventaja inicial con un gol de jugada de Georges Mikautadze al minuto 17 del primer tiempo. Lejos de intimidarse, Juventus reaccionó con dos anotaciones. Federico Gatti fue el primero en igualar las cosas con un disparo en el minuto 3 de la segunda mitad. Luego, Francisco Conceição aumentó la diferencia otra vez de jugada (10′ 2T). Y finalmente, el conjunto de Marcelino García Toral consiguió la igualdad a través de un preciso cabezazo de Renato Veiga en el minuto 44 del segundo tiempo.

Georges Mikautadze hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 17 de la primera etapa. Un centro de Nicolas Pépé dejó al delantero para definir desde el área grande y meter el balón en el arco defendido por Mattia Perin.

Ambos equipos estuvieron a punto de cambiar el tanteador, pero los remates de Jonathan David y Alfonso Pedraza terminaron estrellados en el palo.

Federico Gatti se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Juventus fue importante por convertir 1 gol.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Renato Veiga. El zaguero de Villarreal fue importante por anotar 1 gol.

El director técnico de Villarreal, Marcelino García Toral, planteó una estrategia 4-3-3 con Arnau Tenas en el arco; Álvaro Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga y Alfonso Pedraza en la línea defensiva; Santi Comesaña, Dani Parejo y Pape Gueye en el medio; y Nicolas Pépé, Georges Mikautadze y Tajon Buchanan en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Igor Tudor se pararon con un esquema 3-6-1 con Mattia Perin bajo los tres palos; Pierre Kalulu, Federico Gatti y Lloyd Kelly en defensa; Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Juan Cabal, Teun Koopmeiners y Kenan Yildiz en la mitad de cancha; y Jonathan David en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Estadio de la Cerámica fue István Kovács.

El Submarino amarillo recibirá a Manchester City en la próxima jornada. Por el lado de Juventus jugará de visitante frente a Real Madrid.

Cambios en Villarreal

63′ 2T – Salieron Tajon Buchanan por Alberto Moleiro y Dani Parejo por Tani Oluwaseyi

75′ 2T – Salieron Georges Mikautadze por Ilias Akhomach y Alfonso Pedraza por Sergi Cardona

Amonestado en Villarreal:

40′ 2T Ilias Akhomach (Conducta antideportiva)

Cambios en Juventus

15′ 1T – Salió Juan Cabal por João Mário

45′ 2T – Salió Teun Koopmeiners por Francisco Conceição

79′ 2T – Salieron Andrea Cambiaso por Daniele Rugani y Kenan Yildiz por Vasilije Adzic

86′ 2T – Salió Jonathan David por Dusan Vlahovic

Amonestados en Juventus: